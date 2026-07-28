Transferoorlog in Brugge: Club kaapt cruciale pion weg bij Cercle

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Transferoorlog in Brugge: Club kaapt cruciale pion weg bij Cercle
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Niet alleen spelers maken transfers in het Belgische voetbal. Ook achter de schermen wordt stevig aan elkaars personeel getrokken. Club Brugge heeft nu een belangrijke pion weggehaald bij stadsrivaal Cercle Brugge.

Club Brugge snoept specialist af van Cercle

Club Brugge heeft zich versterkt met David Handgraaf, die de overstap maakt van Cercle Brugge. De Nederlander gaat bij de landskampioen aan de slag als game preparation analyst, een functie waarin hij de technische staf ondersteunt met wedstrijdvoorbereidingen, tactische analyses en videobeelden.

Het nieuws werd bekendgemaakt door Het Nieuwsblad. De overstap toont nog maar eens aan hoe belangrijk videoanalyse de voorbije jaren is geworden in het moderne topvoetbal. Waar vroeger vooral spelers en trainers van club wisselden, zijn gespecialiseerde stafleden tegenwoordig minstens even gegeerd.

Sterk parcours in binnen- en buitenland

Handgraaf is geen onbekende in het internationale voetbal. Voor zijn periode bij Cercle Brugge bouwde hij al een indrukwekkend cv op. Zo werkte hij bij de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij de overstap maakte naar de Verenigde Staten. Daar deed hij ervaring op bij Columbus Crew en Minnesota United, twee clubs uit de Major League Soccer (MLS).

Enkele jaren geleden keerde hij terug naar Europa om aan de slag te gaan bij Cercle Brugge. In het Jan Breydelstadion groeide hij uit tot een gewaardeerde kracht binnen de technische staf. Zijn analyses hielpen de coaches bij de voorbereiding op wedstrijden en de individuele begeleiding van spelers.

Videoanalyse wordt steeds belangrijker

De functie van video-analist is de voorbije jaren enorm geëvolueerd. Clubs verzamelen duizenden datapunten per wedstrijd en combineren die met videobeelden om tegenstanders tot in de kleinste details te ontleden. Ook de eigen prestaties worden voortdurend geëvalueerd om spelers tactisch en individueel beter te maken.

Voor Cercle Brugge betekent het vertrek van Handgraaf een nieuw personeelsdossier. De Vereniging is momenteel op zoek naar een nieuwe video-analist om het ontstane gat op te vullen.

Daar blijft het niet bij. Ook performancecoach Nick Van Ransbeeck verliet de club recent voor een avontuur bij Zulte Waregem. Cercle zal dus op korte termijn twee belangrijke functies binnen de sportieve staf opnieuw moeten invullen. Terwijl Club Brugge zijn omkadering verder versterkt, wacht de stadsrivaal een uitdagende zoektocht naar geschikte vervangers.

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