‘Transfer dreigt volledig af te ketsen: Gustaf Nilsson wil maar één ding’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Transfer dreigt volledig af te ketsen: Gustaf Nilsson wil maar één ding’
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De toekomst van Gustaf Nilsson blijft voer voor speculatie. Hannover 96 toont volgens Duitse media interesse, maar de Zweedse spits lijkt weinig te voelen voor een overstap. Zijn ambities én salaris maken een transfer bijzonder ingewikkeld.

Hannover 96 botst op duidelijke voorkeur

Gustaf Nilsson wordt door Hannover 96 nog altijd gevolgd, zo meldt BILD. De Duitse tweedeklasser ziet in de Zweed een mogelijke versterking voor de aanval, maar een akkoord lijkt ver weg. Volgens Het Laatste Nieuws staat Nilsson namelijk alleen open voor een transfer naar een club uit een Europese topcompetitie.

Daardoor lijkt Hannover weinig kans te maken. Bovendien beseft de Duitse club dat ook het financiële plaatje moeilijk ligt. Nilsson behoort tot de beter betaalde spelers binnen zijn huidige club en een salaris van dat niveau is voor Hannover nauwelijks haalbaar.

Van Zweden naar de Belgische top

Gustaf Nilsson werd op 23 mei 1997 geboren in Falkenberg, Zweden. De 1,96 meter grote centrumspits begon zijn profcarrière bij Falkenbergs FF, waarna hij in eigen land ook uitkwam voor IFK Göteborg. Vervolgens trok hij naar Denemarken, waar hij onder contract stond bij Brøndby IF. Via een uitleenbeurt aan SV Wehen Wiesbaden in Duitsland belandde hij uiteindelijk bij Union Sint-Gillis.

Bij Union brak Nilsson definitief door. Met zijn sterke kopspel, fysieke présence en onverzettelijke werklust groeide hij uit tot een belangrijke schakel in het elftal dat meedeed om de Belgische landstitel en indruk maakte in Europa. Zijn prestaties leverden hem een transfer op naar Club Brugge, dat naar verluidt ongeveer 7 miljoen euro investeerde om hem binnen te halen.

Contract, marktwaarde en recente prestaties

Nilsson ligt bij Club Brugge nog meerdere seizoenen onder contract. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 8 miljoen euro, waardoor hij nog steeds een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt op de transfermarkt.

De Zweed verzamelde inmiddels ook meerdere interlands voor de nationale ploeg. Hoewel hij in Brugge niet altijd zeker was van een basisplaats, liet hij regelmatig zijn kwaliteiten zien met doelpunten, sterke infiltraties en belangrijk aanspeelpuntenspel. Zijn ervaring in België, Denemarken, Duitsland en Zweden maakt hem bovendien een interessante speler voor buitenlandse clubs.

Voor Club Brugge vormt ook de financiële kant een uitdaging. De club betaalde ongeveer 7 miljoen euro voor Nilsson en beseft dat het moeilijk wordt om die investering volledig terug te verdienen. Zijn hoge loon en duidelijke sportieve voorkeur zorgen ervoor dat een vertrek voorlopig allerminst vanzelfsprekend is.

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Hannover 96
Gustaf Nilsson

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