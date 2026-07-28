‘Transferbom in Genk: Franse club wil goudhaantje meteen wegkapen’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Transferbom in Genk: Franse club wil goudhaantje meteen wegkapen’
Foto: © photonews
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Aaron Bibout lijkt KRC Genk al na één seizoen te kunnen verlaten. Volgens L'Équipe onderhandelt RC Strasbourg met de Limburgers over de transfer van de 21-jarige Kameroense spits, die nog een langdurig contract heeft in de Cegeka Arena.

Strasbourg trekt aan de mouw van Bibout

Aaron Bibout staat nadrukkelijk op de radar van RC Strasbourg. Volgens L'Équipe zijn de Franse club en KRC Genk de voorbije uren dichter bij elkaar gekomen in de onderhandelingen over een transfer van de Kameroense spits. Een definitief akkoord is er nog niet, maar de gesprekken verlopen volgens de Franse sportkrant in positieve sfeer.

Financiële details zijn voorlopig niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Strasbourg al langere tijd overtuigd is van de kwaliteiten van Bibout en hem graag nog voor het sluiten van de transfermarkt wil binnenhalen.

Van Yaoundé naar de Belgische top

Bibout werd op 9 september 2004 geboren in het Kameroense Yaoundé. De boomlange centrumspits (1,93 meter) begon zijn carrière in eigen land, waarna hij naar de Verenigde Staten trok. Via Ventura County FC en LA Galaxy belandde hij op huurbasis bij FC Tulsa, voordat hij definitief doorbrak bij het Zweedse Västerås SK.

Die prestaties leverden hem in de zomer van 2025 een transfer naar KRC Genk op. De Limburgers betaalden volgens Transfermarkt ongeveer 2,2 miljoen euro voor de aanvaller en legden hem vast tot 30 juni 2029. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 3,5 miljoen euro.

Sterke eerste maanden in Genk

Bibout had weinig tijd nodig om zich aan te passen aan het Belgische voetbal. Vorig seizoen kwam hij in de Jupiler Pro League tien keer in actie en vond hij drie keer de weg naar doel. Daarmee liet hij meteen zien waarom Genk zoveel vertrouwen in hem had.

De Kameroener geldt als een krachtige targetspits met snelheid, een sterk kopspel en veel diepgang. Op amper 21-jarige leeftijd beschikt hij bovendien nog over een aanzienlijk ontwikkelingspotentieel, waardoor hij interessant blijft voor clubs uit de grotere Europese competities.

Genk kan opnieuw een mooie meerwaarde boeken

Mocht Strasbourg erin slagen Bibout los te weken, dan kan Genk mogelijk opnieuw een flinke meerwaarde realiseren op een speler die pas een jaar geleden werd aangetrokken. De Limburgers staan al jaren bekend om hun succesvolle transferbeleid en zouden ook in dit dossier een mooie winst kunnen boeken.

Voor Bibout zou een overstap naar de Ligue 1 een volgende stap betekenen in een carrière die hem in enkele jaren tijd van Kameroen over de Verenigde Staten, Zweden en België naar een Europese topcompetitie heeft gebracht.

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