Patro Eisden verrast opnieuw met opvallende terugkeer

Patro Eisden Maasmechelen haalt deze zomer opnieuw een bekende naam terug naar Limburg. Na Kevin Kis heeft ook Jordi Belin opnieuw voor de club gekozen. De 31-jarige doelman verlaat RFC Luik na één seizoen en sluit weer aan bij de ploeg waar hij jarenlang een vaste waarde was.

Patro maakte de terugkeer bekend via de clubkanalen. Over de duur van zijn nieuwe contract is voorlopig niets meegedeeld. Coach Stijn Stijnen sprak wel van een beslissing waar beide partijen zich goed bij voelen. "We hebben een goed gesprek gehad en zijn samen tot de conclusie gekomen dat een terugkeer een goede stap is voor beiden", klonk het.

Zeven jaar een vaste waarde

Belin kwam in 2018 over van Walhain en groeide daarna uit tot een vertrouwd gezicht bij Patro. In totaal stond hij 179 keer tussen de palen voor de Limburgers. In 70 van die wedstrijden hield hij zijn doel schoon, cijfers die mee verklaren waarom hij geliefd was bij de supporters.

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Na één seizoen bij RFC Luik keert 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗶 𝗕𝗲𝗹𝗶𝗻 terug naar de vertrouwde omgeving van Patro Eisden. De doelman was al 7 jaar een vaste waarde tussen de palen en kende met onze club heel wat sportieve successen. Met Jordi in doel kroonde Patro zich… pic.twitter.com/3BXtJmdPtP — K. Patro Eisden Maasmechelen (@patro_eisden) July 28, 2026

Met Belin in doel kende Patro ook sportief sterke jaren. De club werd twee keer kampioen en plaatste zich twee keer voor de Promotion Play-offs. Zijn vertrek naar RFC Luik maakte vorig jaar een einde aan een lange eerste periode in Maasmechelen.

Ook in Luik verzamelde hij behoorlijk wat speelminuten. Belin kwam er 27 keer in actie en hield negen clean sheets. Toch blijft zijn passage er beperkt tot één seizoen, want nu kiest hij opnieuw voor de omgeving die hij goed kent.





Opnieuw ervaring in de kern

De terugkeer van Belin past in een drukke transferzomer bij Patro. Met Kis kwam eerder al een andere oude bekende terug. Patro voegt zo opnieuw ervaring en herkenbaarheid toe aan de spelersgroep.

Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Belin nog 300.000 euro. Voor Stijnen krijgt de kern er vooral een doelman bij die de club, de verwachtingen en de supporters al kent. Belin hoeft zich in Maasmechelen niet meer aan te passen en begint er aan een tweede hoofdstuk.