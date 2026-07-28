Dit zijn de ploegen voor de top zes in de Jupiler Pro League, maar slechts 3 teams maken kans op de landstitel

De transferperiode is nog niet afgelopen, maar de machtsverhoudingen in de Jupiler Pro League worden stilaan zichtbaar. Op basis van de huidige selecties, de zomertransfers en de financiële slagkracht lijken slechts enkele clubs echt aanspraak te maken op de landstitel.

Club Brugge steekt erbovenuit (45%)

Club Brugge begint als de grootste favoriet aan het nieuwe seizoen. De West-Vlamingen beschikken opnieuw over een van de breedste selecties van België en kunnen eventuele vertrekkers doorgaans beter opvangen dan hun concurrenten. Ook op financieel vlak blijft Club Brugge een stap voor op de meeste andere Belgische clubs, waardoor het tot het einde van de transferperiode nog kan reageren wanneer er zich opportuniteiten voordoen.

Daar komt nog bij dat de competitie opnieuw zonder play-offs wordt afgewerkt. Daardoor wordt regelmaat over 34 speeldagen belangrijker dan ooit. Net op dat vlak heeft Club Brugge de voorbije jaren het vaakst bewezen een stabiele puntenmachine te zijn. Daarom schatten we de titelkansen momenteel op 45 procent.

Union SG blijft de gevaarlijkste uitdager (30%)

Wie Club Brugge van de titel wil houden, komt volgens mij opnieuw uit bij Union SG. De Brusselaars verliezen bijna iedere zomer belangrijke spelers, maar slagen er telkens opnieuw in om competitief te blijven dankzij een uitstekende scouting en een duidelijke sportieve visie.

Union hoeft bovendien niet noodzakelijk over de duurste kern te beschikken om resultaten te boeken. De automatismen, het herkenbare spel en de continuïteit binnen de club maken van de vicefavoriet een bijzonder gevaarlijke uitdager. Daarom geven we Union een titelkans van 30 procent.

Anderlecht blijft een kandidaat (20%)

Anderlecht heeft opnieuw stappen gezet op de transfermarkt en bouwt verder aan een vernieuwde kern onder een nieuwe technische staf. De Brusselaars beschikken over voldoende individuele kwaliteit om mee te draaien bovenin, maar zullen vooral constanter moeten presteren dan de voorbije seizoenen. De kern oogt sterker dan een jaar geleden, al moeten verschillende nieuwkomers zich nog bewijzen in de Belgische competitie.



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Wanneer Anderlecht snel automatismen vindt, kan het lang meestrijden. Toch lijkt de kloof met Club Brugge en Union momenteel nog net iets te groot. Daarom krijgt paars-wit een titelkans van 20 procent.

Genk, Gent en Standard zijn de outsiders

De overige vijf procent verdelen we over de andere kandidaten. KRC Genk beschikt nog altijd over een uitstekende jeugdopleiding en scouting, maar zag opnieuw kwaliteit vertrekken. KAA Gent lijkt stabieler dan vorig seizoen, al ontbreekt voorlopig het gevoel dat de Buffalo's een volledige titelrace kunnen volhouden.

Ook Standard Luik lijkt weer stappen vooruit te zetten, maar de Luikenaars moeten eerst bewijzen dat ze opnieuw gedurende een volledig seizoen kunnen meedraaien aan de top. Op dit moment zien we deze drie clubs vooral strijden om de Europese plaatsen.

Net niet in de Champions’ Play-offs

Net naast de top zes wordt het wellicht minstens even spannend. Royal Antwerp FC lijkt op papier nog altijd over voldoende kwaliteit te beschikken om de top zes te halen, maar zal constanter moeten presteren dan vorig seizoen. Ook Sporting Charleroi oogt als een ploeg die iedereen het vuur aan de schenen kan leggen, al lijkt de kern voorlopig net iets minder breed dan die van de traditionele topclubs.

KV Mechelen ten slotte maakte de voorbije seizoenen indruk met aantrekkelijk voetbal en een sterke thuisreputatie, maar mist mogelijk nog net dat tikkeltje individuele klasse om volgend seizoen de top zes binnen te duiken. Deze drie clubs lijken dan ook de voornaamste kandidaten om net naast de top zes te grijpen.