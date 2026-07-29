‘Genk zet de deur niet zomaar open: vraagprijs doet topclubs slikken’

Zakaria El Ouahdi blijft indruk maken vanuit Genk. Volgens buitenlandse media staat de Marokkaanse international nu ook op de radar van Bayer Leverkusen. De Duitse topclub ziet in de rechtsachter een mogelijke versterking voor komend seizoen.

Bayer Leverkusen volgt dossier op de voet

KRC Genk dreigt deze zomer opnieuw een sterkhouder kwijt te spelen. Volgens verschillende transferbronnen heeft Bayer Leverkusen Zakaria El Ouahdi op de shortlist geplaatst. De Duitse topclub zoekt een offensief ingestelde rechtsachter en ziet de Marokkaan als een interessante kandidaat.

Een definitieve doorbraak in het dossier hangt wel af van de uitgaande transfer van Facundo Medina. Pas wanneer daar duidelijkheid over is, zou Leverkusen concreet kunnen doorpakken voor El Ouahdi. Intussen blijft de belangstelling groeien. Ook Crystal Palace, Everton, AS Roma, VfL Wolfsburg en VfB Stuttgart werden de voorbije maanden al met de verdediger in verband gebracht.

Van RWDM naar een Belgische topper

Zakaria El Ouahdi werd op 31 december 2001 geboren in Antwerpen en heeft de Marokkaanse nationaliteit. De offensieve rechtsachter genoot zijn jeugdopleiding bij onder meer Willebroek-Meerhof, Lierse en RWDM, waar hij ook doorbrak in het profvoetbal.

Zijn sterke prestaties in Brussel leverden hem in september 2023 een transfer naar KRC Genk op. De Limburgers betaalden naar verluidt ongeveer 2,5 miljoen euro voor de flankverdediger. El Ouahdi tekende een contract tot 30 juni 2028 en groeide in korte tijd uit tot een van de smaakmakers van de Jupiler Pro League.

Ook op internationaal niveau zette hij stappen. Inmiddels verzamelde hij vier interlands voor Marokko, waarmee hij zich ook buiten België in de kijker speelde.





Marktwaarde schiet de hoogte in

Volgens Transfermarkt bedraagt de huidige marktwaarde van El Ouahdi 17 miljoen euro. Dat is een enorme stijging tegenover zijn transfersom van drie jaar geleden.

Genk beseft dan ook dat het goud in handen heeft. In april 2026 wezen de Limburgers volgens meerdere media nog een bod van 15 miljoen euro plus 6 miljoen euro aan bonussen van Brentford af. De club mikte toen op een gegarandeerde transfersom van 25 miljoen euro. In juli circuleerden opnieuw berichten dat geïnteresseerde clubs rekening moesten houden met een prijskaartje van minstens 15 miljoen euro, al lijkt Genk intern nog altijd op een hoger bedrag te hopen.

Klaar voor de volgende stap?

El Ouahdi stond vorig seizoen opnieuw garant voor sterke prestaties. Zijn snelheid, aanvallende impulsen, voorzetten en werkkracht maakten hem een van de meest complete rechtsachters van de Belgische competitie. Bovendien bewees hij ook defensief grote stappen te hebben gezet.

Mocht Bayer Leverkusen zich officieel melden, dan lijkt een transfer naar de Bundesliga een logische volgende stap. Met een contract tot 2028 zit Genk echter in een comfortabele onderhandelingspositie en zal het niet zomaar meewerken aan een vertrek. De komende weken beloven daarom cruciaal te worden voor de toekomst van een van de meest gegeerde verdedigers uit de Jupiler Pro League.