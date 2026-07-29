Pijnlijke onthulling? Nathan De Cat was pas derde keuze voor Hoffenheim

Nathan De Cat koos deze zomer verrassend voor Hoffenheim. Volgens Duitse kenners is dat echter een ideale tussenstap. Opvallend: de Belgische middenvelder was niet eens de eerste of tweede keuze van de Bundesliga-club.

Hoffenheim ziet ideale omgeving voor De Cat

Nathan De Cat verruilde deze zomer RSC Anderlecht voor TSG Hoffenheim. In plaats van meteen voor een Europese topclub te kiezen, volgt de 17-jarige middenvelder het pad van spelers als Youri Tielemans, Jérémy Doku, Vincent Kompany en Zeno Debast, die eveneens via een tussenstap verder groeiden.

Hoffenheim lijkt een uitstekende bestemming. De Duitse voetbaljournalist Michael Pfeifer van Kicker noemt de keuze zelfs ideaal. "Voor mij heeft De Cat op dit moment in zijn carrière een uitstekende beslissing genomen door bij Hoffenheim te tekenen. Het is een rustige omgeving waarin hij zich volledig op voetbal kan concentreren", klinkt het in La Dernière Heure.

Van Neerpede naar de Bundesliga

Nathan De Cat werd op 12 februari 2008 geboren in België en geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Anderlecht. De centrale middenvelder doorliep alle jeugdreeksen in Neerpede en debuteerde al op jonge leeftijd bij RSCA Futures. Nadien maakte hij ook zijn opwachting in de hoofdmacht van paars-wit en groeide hij uit tot een vaste waarde bij de Belgische jeugdploegen.

Zijn sterke prestaties leverden hem deze zomer een transfer naar Hoffenheim op. De Cat ondertekende er een contract tot 30 juni 2030. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 4 miljoen euro, een bedrag dat de voorbije maanden stevig steeg dankzij zijn ontwikkeling en internationale potentieel.

Niet de eerste keuze

Opmerkelijk is dat Hoffenheim aanvankelijk andere profielen op het oog had. Volgens Pfeifer wilde de club eerst de ervaren Deen Jens Stage aantrekken, maar Werder Bremen vroeg een transfersom van 14 à 15 miljoen euro. Daarna kwam ook Kodai Sano in beeld.





Pas daarna schakelde Hoffenheim door naar De Cat. "Uiteindelijk koos de club voor de jeugd van De Cat, met de bedoeling hem later voor meer geld door te verkopen." Dat betekent echter niet dat de Belg slechts een noodoplossing is. Integendeel, de club ziet in hem een speler met een enorme groeimarge.

Veel kansen onder Ilzer

Trainer Christian Ilzer staat bekend om zijn vertrouwen in jonge spelers. Vorig seizoen liet hij verschillende talenten doorbreken, waardoor hun marktwaarde aanzienlijk steeg.

"Hij zal De Cat veel speelminuten geven. Hoffenheim speelt snel, verticaal, intens en met hoge pressing. Het is de ploeg die het meeste loopt in de Bundesliga." Die speelstijl lijkt perfect aan te sluiten bij de kwaliteiten van de Belgische middenvelder, die bekendstaat om zijn loopvermogen, spelinzicht en technische bagage.

Hoewel De Cat niet bovenaan het verlanglijstje stond, geloven de Duitsers dat hij sportief én financieel een uitstekende investering kan worden. Als hij zich blijft ontwikkelen zoals in Neerpede, kan Hoffenheim opnieuw een talent klaarstomen voor de Europese top.