Europese nachtmerrie: Wouter Vrancken krijgt opnieuw zware klap met Hearts

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Europese nachtmerrie: Wouter Vrancken krijgt opnieuw zware klap met Hearts
Foto: © photonews
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Wouter Vrancken heeft ook zijn tweede officiële wedstrijd als trainer van Hearts verloren. Na de 4-0-nederlaag in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz gingen de Schotten ook in eigen huis onderuit. De Oostenrijkers wonnen met 0-2 en schakelden Hearts zo met een zware totaalscore uit.

Hearts wist dat het voor een bijna onmogelijke opdracht stond na de afstraffing in Graz. Toch hoopte de ploeg van Vrancken voor eigen publiek minstens een reactie te tonen. Lange tijd bleef het duel gesloten, maar in de tweede helft maakte Sturm Graz opnieuw het verschil.

Twee doelpunten in vier minuten

Simon Seidl brak de wedstrijd open in de 65e minuut. De middenvelder zorgde voor de 0-1 en maakte daarmee definitief een einde aan de laatste Schotse hoop op een stunt. Amper vier minuten later sloeg Sturm Graz opnieuw toe.

Emran Soglo verdubbelde de voorsprong en legde de eindstand vast op 0-2. Over twee wedstrijden kreeg Hearts zo zes doelpunten tegen, zonder zelf één keer te scoren. De campagne in de Champions League eindigt daardoor al in de voorrondes.

Voor Vrancken ziet de balans na zijn eerste twee officiële wedstrijden bij Hearts er niet goed uit. Twee nederlagen, geen doelpunten en zes tegentreffers vormen een pijnlijke start. Tegelijk is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken. De Belgische trainer staat nog maar net aan het roer en kreeg meteen met een sterke tegenstander te maken.

Europees seizoen gaat verder

De uitschakeling betekent niet dat het Europese verhaal van Hearts voorbij is. De Schotten zakken door naar de derde voorronde van de Europa League. Daar wacht de winnaar van het duel tussen St. Gallen en Benfica.

Ook dat dreigt een zware opdracht te worden. Benfica is op papier de duidelijke favoriet in dat tweeluik, terwijl ook St. Gallen geen eenvoudige tegenstander is. Vrancken krijgt dus weinig tijd om zijn ploeg na de dubbele nederlaag tegen Sturm Graz opnieuw recht te trekken.

De komende wedstrijden worden belangrijk om opnieuw vertrouwen op te bouwen. Hearts moet vooral vermijden dat de CL-uitschakeling ook doorweegt op de start van het binnenlandse seizoen.

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