Transfernieuws en Transfergeruchten 29/07: El Ouahdi - Belin - Titraoui

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/07: El Ouahdi - Belin - Titraoui
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 29/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: El Ouahdi - Belin - Titraoui

Jackpot op komst voor Charleroi: miljoenendeal voor middenvelder die CL gaat spelen

Yacine Titraoui staat dicht bij een vertrek uit Charleroi. De Algerijnse middenvelder kan na twee seizoenen in het Zwarte Land een flinke stap zetten, want Olympiacos heeft met de Carolo’s een akkoord bereikt. Voor Charleroi zou het om een bijzonder lucratieve verkoop gaan. (Lees meer)

Patro Eisden verrast opnieuw met opvallende terugkeer

Patro Eisden Maasmechelen haalt deze zomer opnieuw een bekende naam terug naar Limburg. Na Kevin Kis heeft ook Jordi Belin opnieuw voor de club gekozen. De 31-jarige doelman verlaat RFC Luik na één seizoen en sluit weer aan bij de ploeg waar hij jarenlang een vaste waarde was. (Lees meer)

‘Genk zet de deur niet zomaar open: vraagprijs doet topclubs slikken’

Zakaria El Ouahdi blijft indruk maken vanuit Genk. Volgens buitenlandse media staat de Marokkaanse international nu ook op de radar van Bayer Leverkusen. De Duitse topclub ziet in de rechtsachter een mogelijke versterking voor komend seizoen. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07

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