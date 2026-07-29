Nieuwe wending in WK-controverse rond Argentinië: tegenstander werd verkeerd van het veld gestuurd

De VAR ging tijdens het WK 2026 buiten zijn boekje. IFAB bevestigt nu dat de ingreep die leidde tot de uitsluiting van Breel Embolo niet volgens de spelregels verliep. De rechtzetting verandert niets aan de uitslag, maar werpt wel nieuw licht op een omstreden kwartfinale.

IFAB kwam terug op een beslissing die tijdens het WK 2026 werd genomen. De organisatie die de Spelregels beheert stelt dat de VAR tijdens het toernooi niet volgens de regels is toegepast. Die rechtzetting kan de interpretatie van een aantal opvallende momenten veranderen, met in het bijzonder één situatie rond Breel Embolo (Zwitserland).

Wat zegt IFAB precies?

In een officiële mededeling verduidelijkt IFAB dat de VAR alleen mag ingrijpen binnen het kader van de spelregels. Dat betekent concreet dat de video-scheidsrechter een duidelijke fout kan rechtzetten als de verkeerde speler werd gesanctioneerd. Wat niet kan, is een bestaande sanctionering voor één type overtreding omzetten in een andere sanctie voor een andere speler.

Met andere woorden: de VAR kan bevestigen of corrigeren wie precies bestraft moet worden, maar mag niet de aard van de straf wijzigen, bijvoorbeeld een kaart voor een bepaalde overtreding vervangen door een kaart voor schwalbe bij iemand anders.

De situatie rond Breel Embolo uitgelegd

Het meest besproken voorbeeld is dat van Breel Embolo in de kwartfinale Zwitserland–Argentinië (1-3). De scheidsrechter gaf aanvankelijk een gele kaart aan Leandro Paredes. Na tussenkomst van VAR werd die kaart ingetrokken en kreeg Embolo een gele kaart voor schwalbe. Omdat Embolo al op geel stond, leidde die tweede kaart tot zijn uitsluiting.

Volgens IFAB voldoet die procedure niet aan de spelregels: de video had de identiteit van de bestrafte speler mogen bevestigen, maar mocht de aard van de sanctie niet veranderen van een gele kaart voor Paredes naar een gele kaart voor simulatie voor Embolo.





Gevolgen voor de competitie en de perceptie van arbitrage

Deze rechtzetting verandert de uitslag van de kwartfinale natuurlijk niet. Wel duwt het opnieuw op de discussie die het toernooi heeft overschaduwd: er kwam veel kritiek na de uitsluiting van Embolo en er bestond al wantrouwen over een mogelijke bevoordeling van Argentinië door het arbitrale trio.

Praktisch gezien zal de IFAB-verklaring vooral als richtlijn dienen voor scheidsrechters en VAR-teams bij toekomstige toernooien. Het toont aan waarom precieze toepassing van de regels essentieel is om controverses te vermijden en om het vertrouwen van spelers en supporters te behouden.

Wat kunnen we verwachten?

Het is mogelijk dat bonds- en toernooiorganisatoren hun VAR-procedures aanscherpen of extra instructies verspreiden naar scheidsrechters. Voor voetballiefhebbers en analisten biedt de IFAB-clarificatie stof tot discussie: sommige beslissingen van het afgelopen toernooi krijgen nu een andere juridische en sportieve kleur.