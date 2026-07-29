Jackpot op komst voor Charleroi: miljoenendeal voor middenvelder die CL gaat spelen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Jackpot op komst voor Charleroi: miljoenendeal voor middenvelder die CL gaat spelen
Foto: © photonews
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Yacine Titraoui staat dicht bij een vertrek uit Charleroi. De Algerijnse middenvelder kan na twee seizoenen in het Zwarte Land een flinke stap zetten, want Olympiacos heeft met de Carolo’s een akkoord bereikt. Voor Charleroi zou het om een bijzonder lucratieve verkoop gaan.

Volgens Sacha Tavolieri betaalt Olympiacos acht miljoen euro voor Titraoui. De Grieken hadden eerder al zeven miljoen euro geboden, exact zijn geschatte marktwaarde volgens Transfermarkt, maar dat voorstel werd door Charleroi geweigerd. Een verhoging met één miljoen euro bracht de clubs uiteindelijk wel tot een akkoord.

Grote meerwaarde voor Charleroi

Charleroi haalde Titraoui in de zomer van 2024 weg bij Paradou AC. De club betaalde toen 1,2 miljoen euro voor de Algerijn, die in korte tijd veel wedstrijden verzamelde. Met een verkoop voor acht miljoen euro boekt Charleroi dus een stevige winst op een speler die nog maar twee jaar op Mambourg actief is.

Ook zijn contractsituatie speelt mee. Titraoui ligt nog tot juni 2027 vast. Een verkoop deze zomer voorkomt dat hij zijn laatste contractjaar ingaat en Charleroi later minder sterk aan de onderhandelingstafel staat.

Sportief verliest de club wel een veelgebruikte middenvelder. In 74 wedstrijden voor Charleroi scoorde Titraoui zeven keer en gaf hij vijf assists. Zijn prestaties in België leverden hem ook kansen op bij de Algerijnse nationale ploeg. Daar verzamelde hij intussen vijf interlands.

Champions League en mogelijk later Engeland

Voor Titraoui zelf is het voorstel aantrekkelijk. Olympiacos biedt hem de kans om volgend seizoen in de Champions League uit te komen. Daarnaast zou hij bij zijn overstap naar Piraeus meteen tot de beter betaalde spelers van de club gaan behoren. Er ligt een contract voor vier jaar klaar.

Aan de transfer wordt ook een mogelijk vervolg richting Nottingham Forest gekoppeld. Olympiacos zou hem eerst in Griekenland willen laten spelen, met het vooruitzicht dat hij later naar Engeland kan overstappen. Beide clubs hebben dezelfde eigenaar.

Ook Swansea City zat in de race, maar die piste lijkt weinig kans te maken. Olympiacos kan Titraoui meteen Champions League-voetbal aanbieden, terwijl Swansea naar verwachting in de middenmoot van de Championship zal spelen.

De laatste stappen moeten nog worden gezet, maar tussen Charleroi en Olympiacos ligt er alvast een akkoord. De Carolo’s dreigen een belangrijke speler kwijt te raken, maar realiseren financieel wel een bijzonder sterke deal.

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