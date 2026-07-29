Al snel medische tests: Anderlecht betaalt stevig voor 31-voudig international

Anderlecht zag deze zomer al heel wat spelers vertrekken en bleef op inkomend vlak voorlopig relatief stil. Daar komt nu verandering in: de 24-jarige Fin Oliver Antman staat dicht bij een transfer naar het Lotto Park en moet paars-wit opnieuw meer dreiging op de flank geven.

Anderlecht staat op het punt om zijn vierde zomeraanwinst binnen te halen. Oliver Antman, een 24-jarige Finse flankaanvaller van Rangers, wordt weldra in Brussel verwacht om zijn transfer af te ronden. Zijn komst volgt na een zomer waarin vooral de uitgaande bewegingen opvielen.

Volgens The Scottish Sun hebben Anderlecht en Rangers een akkoord bereikt over een transfersom van 4,5 miljoen pond, wat neerkomt op 5,25 miljoen euro. Antman zou binnenkort zijn medische testen afleggen, waarna alleen nog het papierwerk rest. De Schotse club maakt zo winst op een speler die pas vorige zomer werd overgenomen van Go Ahead Eagles.

Veel vertrekkers, voorlopig drie nieuwkomers

De transferbalans van Anderlecht oogt deze zomer voorlopig opvallend. Met Léo Pétrot, Lukas Ambros en Giulian Biancone werden drie spelers toegevoegd, maar daartegenover staat een langere lijst vertrekkers. Nathan De Cat, Jan-Carlo Simic, Keisuke Goto, Luis Vázquez en Thorgan Hazard verlieten de club al.

Daarnaast liepen ook meerdere contracten af. Yari Verschaeren trok de deur achter zich dicht en ook Mats Rits is niet langer speler van Anderlecht. Voor die laatste was er sowieso geen sportieve toekomst meer bij paars-wit.

Antman moet de kern nu opnieuw meer aanvallende opties geven. De Fin speelt het liefst op de flank en heeft al behoorlijk wat internationale ervaring. Voor Finland verzamelde hij 31 interlands, waarin hij acht keer scoorde. Dat is een stevig rapport voor een speler die nog maar 24 is en op clubniveau al in meerdere landen actief was.



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Bij Rangers kwam zijn passage echter nooit helemaal op gang. Antman speelde 28 wedstrijden voor de Schotten, scoorde één keer en gaf vijf assists. Zijn contract in Glasgow loopt nog tot juni 2029, terwijl Transfermarkt zijn marktwaarde op vier miljoen euro schat.

Van Finland via Nederland naar Brussel

Antman legde al een gevarieerd parcours af. Hij brak door in Finland, speelde nadien bij FC Nordsjælland en kwam later ook uit voor FC Groningen. Bij Go Ahead Eagles vond hij opnieuw regelmaat, wat hem vorige zomer een transfer naar Rangers opleverde.

Die stap draait na één seizoen al uit op een vertrek. Rangers ziet hem niet langer als een vaste pion voor de eerste ploeg en Anderlecht grijpt die kans aan. Voor paars-wit is het tegelijk een investering in een speler die nog meerdere jaren contract had.

Zijn ervaring in Finland, Denemarken, Nederland en Schotland maakt hem bovendien geen klassieke gok uit een onbekende competitie. Antman kent verschillende voetbalculturen en speelde ook al meer dan dertig interlands. Anderlecht haalt dus een speler die nog groeimarge heeft, maar tegelijk niet meer helemaal groen is.

Zodra de medische testen en de laatste documenten zijn afgewerkt, kan Anderlecht hem officieel voorstellen. Zijn komst neemt niet weg dat de Brusselse kern nog volop in beweging is na de vele vertrekkers.