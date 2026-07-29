Live. Transfernieuws 29/07
Foto: © SC
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Besnik Hasi kiest opvallend transferbeleid: ex-Anderlecht-coach kiest voor bekenden en klopt bij Genk aan
Besnik Hasi lijkt zijn netwerk in het Belgische voetbal volop te benutten bij zijn nieuwe club Amed SK. De voormalige coach van Anderlecht is nog maar enkele maanden aan de slag bij de Turkse promovendus, maar zijn transferbeleid vertoont nu al een duidelijke rode draad. (Lees meer)
OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken
SK Beveren heeft eindelijk nog eens toegeslagen op de transfermarkt. De promovendus kreeg de voorbije weken kritiek omdat de versterkingen uitbleven, maar met de komst van Cheick Condé haalt de club een speler binnen die op papier meteen een meerwaarde moet betekenen. (Lees meer)
Ex-Beerschot-aanvoerder keert na Japans avontuur terug: persoonlijk akkoord bereikt
Jan Van den Bergh lijkt opnieuw het shirt van NAC Breda aan te trekken. De voormalige verdediger van Beerschot heeft volgens Nederlandse media een persoonlijk akkoord bereikt met de Nederlandse club, waar hij eerder al uitgroeide tot aanvoerder en publiekslieveling. (Lees meer)
Fernandez-Pardo krijgt stevige boodschap van Lille-voorzitter
Matías Fernández-Pardo hervat zaterdag de training bij Lille, maar zijn toekomst blijft voer voor discussie. De Rode Duivel aast al langer op een transfer, terwijl voorzitter Olivier Létang duidelijk maakt dat LOSC deze zomer nergens aan wil meewerken. (Lees meer)
OFFICIEEL: Antwerp doet bijzonder goede zaak en haalt Belgische verdediger terug naar de JPL
Antwerp heeft met Maxime Busi ook meer ervaring aan zijn zomermercato toegevoegd. De 26-jarige rechtsachter tekende een contract tot juni 2029 op de Bosuil en komt transfervrij over van Stade Reims, waar zijn verbintenis eind juni afliep. (Lees meer)
Jackpot op komst voor Charleroi: miljoenendeal voor middenvelder die CL gaat spelen
Yacine Titraoui staat dicht bij een vertrek uit Charleroi. De Algerijnse middenvelder kan na twee seizoenen in het Zwarte Land een flinke stap zetten, want Olympiacos heeft met de Carolo’s een akkoord bereikt. Voor Charleroi zou het om een bijzonder lucratieve verkoop gaan. (Lees meer)
Patro Eisden verrast opnieuw met opvallende terugkeer
Patro Eisden Maasmechelen haalt deze zomer opnieuw een bekende naam terug naar Limburg. Na Kevin Kis heeft ook Jordi Belin opnieuw voor de club gekozen. De 31-jarige doelman verlaat RFC Luik na één seizoen en sluit weer aan bij de ploeg waar hij jarenlang een vaste waarde was. (Lees meer)
‘Genk zet de deur niet zomaar open: vraagprijs doet topclubs slikken’
Zakaria El Ouahdi blijft indruk maken vanuit Genk. Volgens buitenlandse media staat de Marokkaanse international nu ook op de radar van Bayer Leverkusen. De Duitse topclub ziet in de rechtsachter een mogelijke versterking voor komend seizoen. (Lees meer)
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