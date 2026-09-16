Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

Ronald Koeman rouwt om het overlijden van zijn vrouw Bartina. Zij overleed op dinsdag 15 september op 65-jarige leeftijd. Bartina Koeman leefde al jarenlang met een chronische vorm van borstkanker. In 2010 werd de ziekte voor het eerst bij haar vastgesteld.

Koeman maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. “Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma”, schreef hij. De voormalige bondscoach van Nederland krijgt sindsdien veel steunbetuigingen uit de voetbalwereld.

Veel steun voor Koeman en familie

Ook de Nederlandse voetbalbond reageerde op het overlijden van Bartina Koeman. De KNVB, waar Koeman in het verleden als bondscoach actief was, wenste hem en zijn familie veel sterkte. “Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van onze oud-bondscoach Ronald Koeman. We wensen Ronald, hun (klein)kinderen, familie en andere dierbaren heel veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies”, klonk het op X.

Ook FC Barcelona, de club waar Koeman zowel als speler als trainer een belangrijke periode uit zijn carrière kende, betuigde zijn medeleven. “FC Barcelona en zijn supporters betuigen hun diepste medeleven en steun aan Ronald Koeman en zijn familie na het overlijden van zijn vrouw, Bartina Koeman. Moge zij rusten in vrede”, schreef de Catalaanse club.

Kort na het WK nog samen op vakantie

Koeman was afgelopen zomer nog bondscoach van Nederland op het WK in Noord-Amerika. Oranje werd in de zestiende finales uitgeschakeld door Marokko. Na dat toernooi zette Koeman een punt achter zijn periode als bondscoach.





Kort na het WK trok hij nog samen met zijn vrouw op vakantie. Enkele weken later volgt nu het bijzonder pijnlijke afscheid van Bartina, met wie Koeman jarenlang zijn leven deelde.

Het overlijden zorgt voor veel medeleven binnen en buiten de voetbalwereld. De redactie van Voetbalkrant betuigt haar oprechte medeleven aan Ronald Koeman, zijn familie en alle andere nabestaanden en wenst hen veel sterkte in deze moeilijke periode.