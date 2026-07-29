Lommel SK shopt in Italië en wil met ex-jeugdspeler van PSG zijn mannetje staan in de Jupiler Pro League

Na de promotie naar de Jupiler Pro League ging Lommel SK op zoek naar versterking om zich mee te kunnen handhaven op het hoogste niveau. De Limburgers denken die gevonden te hebben in de persoon van Stredair Appuah, die in het begin van de voorbereiding al meetrainde.

Deze 22-jarige Fransman met Congolese roots speelde tijdens zijn jeugdopleiding onder meer voor grootmacht Paris SG. Anno 2026 is de buitenspeler eigendom van Palermo, dat in Italië uitkomt in de Serie B. Palermo leende Appuah het voorbije seizoen uit aan Valenciennes. Een volgende uitleenbeurt volgt in Lommel.

De promovendus huurt hem tot het einde van het seizoen. "Met Stredair verwelkomen we de aanvallende versterking die we zochten", zegt Sportief Directeur Jeffrey van As op de officiële site van Lommel. " Aan het begin van de voorbereiding hebben we Stredair al aan het werk gezien en dat gaf een positief beeld."

Appuah moet in Lommel binnen de ploeg passen

Dat was een eerste indicatie die de belangstelling van Lommel opwekte. "We zijn ervan overtuigd dat Stredair binnen ons elftal past en de aanvallende kwaliteit toevoegt die we nodig hebben in de Jupiler Pro League." De speler zelf had ook zo zijn redenen om voor Lommel te kiezen: dat legt het jonge talent in zijn eigen woorden uit.

"Het Belgische voetbal, en Lommel SK in het bijzonder, staan bekend als een plek waar jonge spelers de kans krijgen om veel minuten te maken. Ik ben dan ook erg blij dat ik dit seizoen hier mag komen spelen", verklaart Appuah. "De faciliteiten zijn uitstekend en de spelersgroep heeft me direct welkom laten voelen."

Van Valenciennes naar Lommel



De nieuwkomer is dus gebrand om van zijn nieuw avontuur in Lommel een succes te maken. "Ik kijk ernaar uit om bij de groep aan te sluiten en aan het seizoen te beginnen!" In het voorbije seizoen speelde hij 42 keer voor Valenciennes en kwam hij zeven keer tot scoren.