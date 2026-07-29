🎥 Al van goudwaarde in de voorbereiding: Anderlecht heeft een heel opvallend (en uniek) wapen

Anderlecht heeft bij de RSCA Futures een wapen rondlopen dat nauwelijks te trainen valt. Babatunde Akomolede jaagt van aan de zijlijn ballen tot diep in de zestien, in een stijl die doet denken aan Rory Delap en Stoke City. Tegenstanders weten intussen wat hen wacht.

Er zijn van die spelers die een stadion op het puntje van de stoel krijgen zodra ze aan de bal komen. Eden Hazard, Jérémy Doku, noem maar op. Rory Delap hoorde ook in dat rijtje, alleen niet om zijn dribbels. Bij hem ging het publiek rechtstaan wanneer hij de bal in zijn handen kreeg voor een inworp. Dan wist iedereen: hier valt wat te beleven.

De Stoke-variant: handdoek, aanloop, bom in de box

Tussen 2007 en 2013 werd de Ierse ex-international bij Stoke City een cultfiguur in de Premier League met zijn lange inworpen. Het ritueel was herkenbaar: Delap droogde de bal met een handdoek, zocht de verste positie tegen de boarding, nam een forse aanloop en katapulteerde vervolgens een strakke bal richting zestien.

Zijn verleden als speerwerper verklaarde veel. Met snelheden tot om en bij de 60 km/u dwarrelde er niets: de bal kwam hard en laag, perfect in de gevarenzone. Een klein tikje volstond om de keeper te verschalken.

Tegenstanders gaven soms liever een corner weg dan een inworp op eigen helft. Arsène Wenger, toenmalig Arsenal-coach en herhaaldelijk slachtoffer, ging zelfs zo ver om het reglement in vraag te stellen. Na een 2-1-nederlaag in het Britannia Stadium noemde hij Delaps troef “een wat oneerlijk voordeel”.

Waarom de lange inworp opnieuw rendeert

Vijftien jaar later oogt het spel anders. Teams bouwen vaker vanachteruit op, met technisch sterke verdedigers die comfortabel zijn aan de bal. Net daar ziet Delap opnieuw kansen voor de inworp-als-wapen. In de podcast On The Grass legt hij uit hoe die evolutie ook zwaktes blootlegt.





“Kijk naar de voorbije tien jaar: Pep (Guardiola) heeft overal invloed gehad. In de jeugdopleidingen draait het om opbouwen en techniek. Het gevolg is dat je verdedigers krijgt die minder goed kunnen verdedigen en koppen.” Lange ballen, inworpen en stilstaande fases worden daardoor weer lastiger te verdedigen voor een generatie backs en centrumverdedigers die vooral op passing is geselecteerd.

Van Stoke naar Brussel: Anderlecht vindt zijn eigen ‘Delap’

Enter RSC Anderlecht. De Brusselaars plukten vorige zomer Babatunde Akomolede weg uit Nigeria. De linksachter had in eigen land al naam gemaakt met bijzonder giftige inworpen, en die reputatie blijkt terecht.

This boy (Tunde Akomolede) has got a mad skill on his hands. 🔥 pic.twitter.com/dTojzoUX5e — POOJA!!! (@PoojaMedia) July 20, 2024

Voorbeelden uit 1B: RWDM en Helmond Sport kregen het al te slikken

In de Challenger Pro League liet Akomolede al sporen na. Denk aan het duel tegen RWDM in april: vanuit een inworp nog voor de middellijn zette hij Terry Van de Ven oog in oog met de doelman. Eén streep, één touch, doelpunt. Het soort fase dat op dit niveau het verschil maakt.

Happy Sunday from AKOMOLEDE.



Former Broad City and Sporting Lagos defender BABATUNDE AKOMOLEDE shows his long throwing skill as he assisted his teammate with a long throw to equalise for Anderlecht. pic.twitter.com/LcGXPoOinS — SMD SPORTS (@SMDSPORTS_1) April 12, 2026

Drie dagen geleden herhaalde hij dat kunstje in een oefenpot van de RSCA Futures tegen Helmond Sport. Identiek scenario: een verre inworp vanaf de middellijn, het hart van de defensie in de problemen en een afwerker die mag bedanken.

En ook Helmond Sport is slachtoffer geworden van Babatunde Akomolede: de verdediger van RSC Anderlecht onder 23 gooit in een oefenwedstrijd de bal vanaf de middenlijn de 16 in, resulterend in een doelpunt voor Anderlecht. https://t.co/LEBMzMisZd pic.twitter.com/GxMgCB1wnq — Ruben (@Rubiomonstro) July 27, 2026

Wat Anderlecht eraan heeft

Akomolede zal in 1B met argusogen gevolgd worden. Zijn inworpen dwingen tegenstanders om keuzes te maken: druk zetten op de baldrager, of de zestien volproppen en hopen op de tweede bal. Met zo’n specialiteit in de ploeg krijgt Vítor Bruno er een extra plannetje bij voor het slotkwartier. Een handdoekje aan de zijlijn en één welgemikte worp kunnen dan al volstaan.