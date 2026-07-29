30 miljoen euro op tafel? STVV kan serieus mee profiteren van spectaculaire transfer naar topclub

STVV zou deze zomer opnieuw kunnen profiteren van Zion Suzuki. De Japanse doelman staat nadrukkelijk in de belangstelling van zowel Juventus als Paris Saint-Germain. Bij een eventuele toptransfer heeft de Limburgse club immers recht op tien procent van de meerwaarde.

Suzuki streek in de zomer van 2024 neer op Stayen, nadat STVV hem voor 4 miljoen euro had overgenomen van het Japanse Urawa Red Diamonds. De Kanaries waagden zich daarmee aan een stevige investering, maar die betaalde zich al snel terug. De Japanse international groeide in één seizoen uit tot een van de beste doelmannen in de Jupiler Pro League.

Parma vraagt nu 30 miljoen voor Suzuki

Na dat sterke jaar verkocht STVV hem voor 8,2 miljoen euro aan het Italiaanse Parma. Daarbij bedongen de Limburgers bovendien een doorverkooppercentage van tien procent op de meerwaarde, waardoor ze ook bij een volgende transfer nog een mooie financiële bonus kunnen opstrijken.

Die kans lijkt almaar groter te worden. Volgens La Gazzetta dello Sport vraagt Parma ongeveer 30 miljoen euro voor Suzuki. Juventus voert al weken gesprekken met de entourage van de doelman en ziet hem als de ideale nieuwe nummer één. De Oude Dame kan hem bovendien meteen een basisplaats aanbieden.

De concurrentie is echter niet min. Ook Paris Saint-Germain wil de 23-jarige Japanner aantrekken en beschikt over voldoende financiële slagkracht om de vraagprijs zonder problemen te betalen. Bij de Franse topclub zou Suzuki in eerste instantie wel als tweede doelman of via een uitleenbeurt verder moeten groeien, terwijl Juventus hem meteen een prominente rol in het eerste elftal wil geven.

Nog eens dik twee miljoen voor STVV?

Een belangrijke troef voor Juventus is trainer Luciano Spalletti. De Italiaanse oefenmeester is al langer een bewonderaar van Suzuki en waardeert vooral zijn kwaliteiten aan de bal. Volgens Spalletti is een doelman die onder hoge druk kan uitvoetballen onmisbaar in het moderne voetbal, waardoor Suzuki perfect in zijn spelvisie past.





Parma lijkt zich ondertussen al voorbereid te hebben op een vertrek. De club haalde met Giovanni Daffara al een nieuwe doelman als mogelijke opvolger, wat erop wijst dat een transfer van Suzuki steeds dichterbij komt.

Bij STVV zullen ze de ontwikkelingen dan ook met grote belangstelling volgen. Als Parma erin slaagt Suzuki voor ongeveer 30 miljoen euro te verkopen, bedraagt de meerwaarde ruim 21 miljoen euro tegenover de 8,2 miljoen euro die het zelf betaalde. Dankzij het bedongen doorverkooppercentage van tien procent zou dat de Kanaries nog eens ruim 2 miljoen euro kunnen opleveren, boven op de winst die ze al maakten bij zijn verkoop aan Parma.