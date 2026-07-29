Genk met zorgen naar competitiestart: Limburgers krijgen serieus pak rammel in oefenmatch

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Genk met zorgen naar competitiestart: Limburgers krijgen serieus pak rammel in oefenmatch
Foto: © photonews
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KRC Genk heeft woensdag een stevige nederlaag geleden in zijn voorlaatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Op bezoek bij Bayer Leverkusen moest de ploeg van Jess Thorup haar meerdere erkennen in de Duitse topclub. Het werd uiteindelijk een duidelijke 4-0.

Doelman Lucca Brughmans zorgde er met enkele knappe reddingen zelfs voor dat de score niet nog hoger opliep. Genk kende een bijzonder moeilijke start in Duitsland. Leverkusen zette de bezoekers meteen onder druk en vond met vlotte combinaties voortdurend de vrije man. De kansen volgden elkaar in sneltempo op en na amper acht minuten was het ook raak. Jeanuël Belocian werkte de vijfde Duitse kans tegen de touwen en zette de thuisploeg verdiend op voorsprong.

De Limburgers kwamen daarna iets beter in de wedstrijd en wisten via Junya Ito enkele hoekschoppen af te dwingen, maar echte doelkansen bleven uit. Vlak voor de rust verdubbelde Nathan Tella de voorsprong met een laag schot voorbij Brughmans, waardoor Genk met een 2-0-achterstand de kleedkamer opzocht.

Thorup experimenteert, Leverkusen straft af

Na de pauze greep Thorup stevig in. Akpan en Kayembe kwamen in de ploeg en Genk schakelde over naar een systeem met vijf verdedigers. Later volgden nog acht extra wissels, waardoor vrijwel een volledig nieuw elftal op het veld stond. Ook Leverkusen voerde heel wat veranderingen door, maar de Duitse ploeg bleef de wedstrijd controleren.

Integendeel, twee snelle doelpunten na de rust maakten het verschil nog groter. Eerst profiteerde Moreira van balverlies om de 3-0 binnen te schuiven, waarna Kofana een fraaie combinatie afrondde met een rake kopbal: 4-0.

In het slot van de wedstrijd bloedde het duel wat dood. Toch kreeg Genk nog een kans op een eerreddend doelpunt. Invaller Bibout controleerde een voorzet knap op de borst, maar zag zijn poging in de allerlaatste seconde op de lat uiteenspatten.

Voor Genk is de zware nederlaag een duidelijke waarschuwing met het oog op de competitiestart. Zondag wacht nog een laatste oefenwedstrijd tegen FC Twente in de Cegeka Arena. Een week later openen de Limburgers hun Jupiler Pro League-campagne met een verplaatsing naar promovendus Zulte Waregem.

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