Anderlecht-coach Vitor Bruno kruipt verrassend in underdogrol en gaat in op situatie Degreef en Cvetkovic

Anderlecht staat donderdagavond voor een bijzonder belangrijke opdracht. Na het 1-1-gelijkspel in Zweden moet paars-wit in een uitverkocht Lotto Park zien af te rekenen met Hammarby. Trainer Vitor Bruno blijft echter opvallend voorzichtig in zijn vooruitblik.

Volgens de Portugese coach is het helemaal niet vanzelfsprekend om Anderlecht als favoriet naar voren te schuiven. "Dat kunnen we onmogelijk zeggen", stelde Bruno op zijn persconferentie. "Hammarby heeft dit seizoen al zestien officiële wedstrijden gespeeld, terwijl dit voor ons pas de tweede officiële match wordt. Bovendien beschikken wij over een erg jonge spelersgroep."

Geen paniek door afwezigheid Saliba

Hammarby moet het donderdag zonder de geschorste Saliba doen, maar volgens Bruno zal dat weinig veranderen aan het wedstrijdbeeld.

"Er zijn nog elf andere Saliba's", glimlachte de Anderlecht-coach. "Alles hangt niet af van één speler. Ik verwacht niet dat Hammarby fundamenteel anders zal spelen. Ze hanteren dezelfde speelstijl, zowel thuis als op verplaatsing."

De coach rekent vooral op de steun van de eigen supporters. Het Lotto Park is volledig uitverkocht, al zullen ook zo'n 1.100 Zweedse fans aanwezig zijn. "Onze supporters kunnen het verschil maken. We willen hen vanaf de eerste minuut meenemen in de wedstrijd."

Duidelijke boodschap aan zijn spelers

Bruno ging ook in op de concurrentiestrijd binnen zijn selectie. Spelers als Mario Stroeykens, Adriano Bertaccini, Tristan Degreef en Mihajlo Cvetkovic zagen de voorbije weken enkele jongeren hen voorbijsteken in de pikorde. Volgens de trainer is dat echter de normaalste zaak van de wereld.



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"Stroeykens is pas 21 jaar en Cvetkovic nog maar 19. Soms lijkt men te vergeten hoe jong ze nog zijn. Bij mij gelden voor iedereen dezelfde regels. Leeftijd of naam spelen geen rol. Wie wil spelen, moet presteren en elke dag hard werken."

De Anderlecht-coach benadrukte ook dat hij altijd eerlijk communiceert met zijn spelers. "Wanneer iets niet goed is, zeg ik dat meteen. Maar als ik tevreden ben, weten ze dat ook. Ik speel geen spelletjes."

Tot slot wilde Bruno de druk rond Anderlecht relativeren. Hij beseft dat de verwachtingen hoog zijn, maar wil stap voor stap bouwen aan een ploeg die opnieuw kan meestrijden aan de Belgische top.

"De ambitie van deze club is duidelijk, maar we mogen geen stappen overslaan. Op dit moment telt alleen Hammarby. We weten hoe belangrijk deze wedstrijd is en zullen alles geven om de kwalificatie af te dwingen."