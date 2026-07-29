Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan
Foto: © photonews
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Wouter Vrancken kende een bijzonder pijnlijke start bij Hearts. Na de 0-6 over twee duels tegen Sturm Graz wijst hij vooral naar het verschil in voorbereiding en fysieke scherpte. De coach blijft wel rustig en rekent op beterschap zodra zijn ploeg verder staat.

Wouter Vrancken heeft zijn start gemist bij Hearts. De club uit Schotland ligt uit de Champions League, nadat het in de voorrondes over twee wedstrijden heen met 0-6 verloor van Sturm Graz. In de terugwedstrijd werd het dinsdagavond 0-2.

Vrancken wijst op fysiek verschil

"Ik denk dat beide wedstrijden een beetje hetzelfde verhaal vertelden. In het eerste halfuur waren we telkens goed, net als in het eerste kwartier na de rust. Dan zie je het fysieke verschil", vertelde Vrancken op zijn persconferentie.

De Belgische oefenmeester benadrukt dat zijn ploeg nog niet zo ver stond in de voorbereiding als de tegenstander. "Misschien merk je ook het onderscheid tussen een ploeg met zes weken voorbereiding en een ploeg die pas drie weken bezig is. Op dit niveau kun je dat niet verbergen."

Scherpte ontbreekt voor doel

"Tot dat moment was het goed. In de eerste helft speelden we bijvoorbeeld behoorlijk, maar we beloonden onszelf niet. Misschien heeft dat opnieuw met scherpte te maken. Voor doel moet je fris genoeg zijn om de kansen af te werken", zegt Vrancken.

Vrancken heeft duidelijk nog tijd nodig bij Hearts, wat ook niet zo opvallend is. De coach komt over van STVV, waar hij een goed geoliede machine voor zich had. In Schotland moest hij al zijn nieuwe spelers leren kennen en opnieuw zijn ideeën implementeren.

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De balans oogt wel bijzonder slecht. Nul doelpunten, zes tegendoelpunten en twee nederlagen. Toch maakt Vrancken zich geen zorgen over het momentele gebrek aan scorend vermogen in zijn ploeg.

"Nee, ik ben niet bezorgd. Scherpte is opnieuw heel belangrijk. Je moet eerst over het nodige fysieke volume beschikken, want dat is de basis voor de intensiteit die je kunt brengen. Wanneer je fysiek helemaal op niveau bent, ben je ook helderder in je hoofd. Dan kun je die laatste stap zetten om een aanval af te werken", zegt hij nog. 

Europa League als nieuw vangnet

De Champions League-droom van Hearts is uiteen gespat, maar nu is er nog het vangnet van de Europa League. Daar komen de Schotten de winnaar van de wedstrijd St. Gallen-Benfica tegen.

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