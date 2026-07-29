Verzet tegen Infantino groeit met het uur: ook Europese Commissie en topbonden halen zwaar uit

De plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal open te stellen voor private investeerders blijven voor een storm van kritiek zorgen. Iedereen maakt zich zorgen over de toekomst van het moderne voetbal.

Nadat UEFA eerder al bijzonder scherp reageerde, laten nu ook verschillende nationale voetbalbonden én de Europese Commissie zich bijzonder negatief uit over het voorstel.

Volgens de Britse krant The Times onderzoekt FIFA de mogelijkheid om aandelen van de commerciële rechten van toekomstige wereldkampioenschappen te verkopen aan externe investeerders. Daarbij zouden zelfs al personen uit de entourage van de Amerikaanse president Donald Trump zijn benaderd. Het gaat om een potentiële miljardenoperatie die het internationale voetbal ingrijpend zou kunnen veranderen.

Hoewel FIFA benadrukt dat het zelf de controle over het WK wil behouden en investeerders slechts een minderheidsbelang zouden krijgen, groeit de weerstand met de dag.

Europese bonden eisen duidelijkheid

De Nederlandse voetbalbond KNVB noemt de plannen "een zeer zorgelijke ontwikkeling voor het internationale voetbal".

"Op basis van wat nu naar buiten is gebracht, vinden wij dit een zeer zorgelijke ontwikkeling", klinkt het. Tegelijk wijst de bond erop dat de officiële uitwerking nog ontbreekt. De KNVB wil de plannen de komende dagen samen met UEFA en de andere Europese bonden grondig analyseren en benadrukt dat goed bestuur, transparantie en het belang van het voetbal voorop moeten blijven staan.





Ook de Engelse voetbalbond FA reageerde bijzonder kritisch.

"Op basis van de beperkte informatie maken we ons grote zorgen over het gebrek aan procesvoering en goed bestuur om tot dit punt te komen", luidt het in een verklaring. De FA wacht op de volledige documenten van FIFA voordat ze een definitief standpunt inneemt.

Ook in Frankrijk overheerst de ongerustheid. Voorzitter Philippe Diallo van de Franse voetbalbond benadrukte dat er voorlopig te weinig informatie beschikbaar is om de impact van de plannen correct te beoordelen.

"We missen specifieke informatie die nodig is om een oordeel te vellen over zaken die duidelijk van fundamenteel belang zijn voor de toekomst van het voetbal."

Ook Europese Commissie mengt zich in debat

Niet alleen de voetbalwereld, maar ook de Europese politiek volgt het dossier met argusogen. Eurocommissaris voor Sport Glenn Micallef haalde op sociale media hard uit naar FIFA.

Volgens de Maltese Eurocommissaris dreigt de verdere commercialisering van het voetbal te leiden tot belangenconflicten. "Commercieel succes zou het voetbal moeten versterken, niet vernietigen. Blijf van onze sport af", schreef hij op X.

De kritiek komt boven op de eerdere waarschuwingen van UEFA. De Europese voetbalbond stelde dat FIFA met de plannen "een grens overschrijdt die nooit overschreden had mogen worden". Volgens internationale media wordt binnen UEFA zelfs onderzocht of een boycot van toekomstige FIFA-competities, waaronder het WK en het WK voor clubs, een mogelijke optie is als de plannen effectief worden doorgezet.

FIFA zelf houdt voorlopig vol dat de investering nieuwe financiële mogelijkheden zal creëren voor de ontwikkeling van het wereldvoetbal. De wereldvoetbalbond benadrukt dat de eindcontrole over het WK volledig in eigen handen blijft.

Toch lijkt het draagvlak voor de plannen voorlopig bijzonder klein. Nu naast UEFA ook verschillende nationale bonden en zelfs de Europese Commissie zich openlijk tegen het voorstel keren, groeit de druk op Infantino om meer duidelijkheid te verschaffen over een van de meest omstreden ideeën uit zijn voorzitterschap.