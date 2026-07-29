Lewandowski kon 200 miljoen euro gaan verdienen, maar... weigerde hierom

Robert Lewandowski had begin dit jaar op een haar na voor een sensationele overstap naar Saudi-Arabië gekozen. Dat onthult zijn makelaar Pini Zahavi, die bevestigt dat de Poolse topspits een contract ter waarde van maar liefst 200 miljoen euro kon tekenen bij een club uit de Saudi Pro League.

Lewandowski besloot uiteindelijk toch om het gigantische aanbod naast zich neer te leggen en zijn contract bij FC Barcelona uit te doen. Volgens Zahavi speelde geld daarbij niet de hoofdrol.

"Het klopt dat Robert naar Saudi-Arabië wilde vertrekken. We wisten dat daar een enorm financieel voorstel op tafel lag", vertelde de zaakwaarnemer aan het Poolse medium WP SportoweFakty. "Hij kon een contract voor twee jaar tekenen en daarmee 200 miljoen euro verdienen."

Basisplaats woog zwaarder dan miljoenen

Ondanks het astronomische salaris koos Lewandowski ervoor om nog een seizoen bij FC Barcelona te blijven. Pas toen zijn rol onder coach Hansi Flick veranderde en hij geen zekerheid meer kreeg over een plaats in de basiself, begon een vertrek opnieuw bespreekbaar te worden.

"Ze konden Robert geen garantie geven op een basisplaats. Dat was voor hem belangrijker dan geld", aldus Zahavi. "Deco en Hansi Flick hadden een andere visie op zijn toekomst bij Barcelona. Vanaf dat moment zijn we opnieuw naar andere mogelijkheden gaan kijken."

Lewandowski had zelf al in mei aangekondigd dat hij zijn aflopende contract bij Barcelona niet zou verlengen. Daardoor kon hij deze zomer transfervrij vertrekken.





Nieuw hoofdstuk in de MLS

Eind juni stelde Chicago Fire de Pool officieel voor als nieuwe spits. Omdat zijn overeenkomst met Barcelona op 1 juli afliep, hoefde de Amerikaanse club geen transfersom te betalen.

Voor Lewandowski betekent het opnieuw een nieuw hoofdstuk in een indrukwekkende carrière. De spits werd veertien keer landskampioen in Polen, Duitsland en Spanje, won in 2020 de Champions League met Bayern München en groeide met 89 doelpunten in 167 interlands uit tot de topschutter aller tijden van Polen.

In Chicago treedt hij bovendien in de voetsporen van voormalig ploegmaat Bastian Schweinsteiger, die eveneens voor de Amerikaanse club uitkwam.

Zijn debuut in de MLS verliep voorlopig wel zonder succes. Chicago Fire verloor met 3-2 van Inter Miami en Lewandowski kon zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever nog niet opluisteren met een doelpunt of assist. Toch hoopt de 37-jarige aanvaller de komende maanden opnieuw te bewijzen dat hij ook buiten Europa nog altijd het verschil kan maken.