Pro League en DAZN stoppen juridisch geschil en gaan zelfs voor een veel langere samenwerking

Het is een understatement dat de Pro League lange tijd de gang van zaken bij DAZN niet kon waarderen. De strijdbijl tussen beide partijen is nu toch begraven. Sterker nog: ze hebben een verlengde overeenkomst gesloten tot 2030.

In een persbericht is het einde van het geschil tussen de Pro League en DAZN aangekondigd. Beide partijen zijn niet alleen tot een akkoord gekomen maar verlengen de samenwerking ook tot 2030. Ze willen weer de handen in elkaar slaan om de zichtbaarheid van de Belgische profcompetities te vergroten richting fans, clubs en sponsors.

"Met deze overeenkomst maken de Pro League en DAZN een einde aan een periode van onzekerheid, en kunnen we weer naar de toekomst kijken. We zijn blij dat we een oplossing hebben gevonden die duidelijkheid en stabiliteit biedt", zegt Lorin Parys, de CEO van de Pro League. Volgens hem wordt een bladzijde omgeslagen.

Pro League wil voetbalervaring van hoge kwaliteit

"Nu kunnen we al onze energie weer richten op wat echt telt: sterke competities en een voetbalervaring van hoge kwaliteit voor alle fans", besluit Parys. Ook bij DAZN zijn ze in de wolken. Massimo D'Amario, CEO van DAZN België, geeft hier uiting aan. "We zijn verheugd om opnieuw vooruit te kunnen kijken", aldus D'Amario.

"Voetbal staat centraal in wat we doen en onze focus is duidelijk: de fans de best mogelijke kijkervaring bieden", vervolgt D'Amario. "We zien dit als het begin van een hechte samenwerking die gebaseerd is op gedeelde ambities om de sport te laten groeien, de fanbeleving te versterken en blijvende waarde te creëren voor zowel clubs, spelers, sponsors als supporters."

Pro League en DAZN leefden in onmin sinds november



Eind november verklaarde DAZN nog dat het tv-contract niet langer geldig was, omdat het geen deal kon sluiten met Telenet en Proximus. De Pro League trok vervolgens naar het arbitragetribunaal Cepani en eiste dat DAZN het oorspronkelijke contract zou respecteren. Duimen maar dat al het geruzie nu achter de rug is en de Belgische voetbalfan er beter van wordt.