UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Als alles verloopt zoals voorzien zal Antoine Sibierski voor Anderlecht de transfer van Rangers-speler Oliver Antman binnenkort kunnen afronden. De Fin, die in zijn carrière al 31 keer voor zijn land speelde, ruilde vorig jaar Go Ahead Eagles nog maar voor Glasgow Rangers.