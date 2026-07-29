UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend
Foto: © photonews
Als alles verloopt zoals voorzien zal Antoine Sibierski voor Anderlecht de transfer van Rangers-speler Oliver Antman binnenkort kunnen afronden. De Fin, die in zijn carrière al 31 keer voor zijn land speelde, ruilde vorig jaar Go Ahead Eagles nog maar voor Glasgow Rangers.
Anderlecht stelt Antman officieel voor
De medische testen hebben geen probleem meer gevormd. Anderlecht heeft Oliver Antman officieel aangekondigd als nieuwkomer bij paars-wit. "Oliver Antman is gearriveerd": dat is de veelzeggende boodschap op de sociale media van RSCA. Op de officiële site worden ook enkele details over zijn contract bekendgemaakt.
De 24-jarige winger heeft zijn handtekening gezet onder een overeenkomst voor vier seizoenen, met een optie voor nog een bijkomend seizoen. Anderlecht omschrijft de Finse international als een aanvallende versterking en een creatieve flankaanvaller, die zowel op de rechter- als linkerflank uit de voeten kan. Antman moet met zijn creativiteit de komende jaren dus een belangrijke kracht worden bij Anderlecht.
Deze ochtend sijpelde reeds door dat Anderlecht en Glasgow Rangers een akkoord hadden over een transferbedrag van 5,25 miljoen euro en dat Antman in Brussel verwacht werd voor medische tests. Inmiddels is hierover ook bevestiging gekomen van een van de betrokken clubs. De trainer van de Rangers sprak zich hierover uit.
Derek McInnes is aan het woord gekomen bij onder meer The Scottish Sun. Een van de thema's waar hij zich over uitliet was het transferdossier van Antman. "Een overeenkomst is gesloten en Oliver heeft de reis gemaakt om de transfer af te ronden", bevestigde McInnes dat zijn speler ondertussen het vliegtuig richting België genomen heeft.
Rangers-coach positief over toekomst Antman
De transfer is dus zo goed als in kannen en kruiken. McInnes voegde daar ook nog iets opvallends aan toe. Volgens is het voor Antman de juiste stap om naar Anderlecht te gaan en zullen alle partijen hier wel bij varen. "Ik ben vrij zeker dat het positief voor hem gaat uitdraaien", ziet McInnes het goedkomen voor de buitenspeler.
De 24-jarige Antman heeft voor zijn jaartje in Schotland in Finland, Denemarken en Nederland gespeeld. Het voorbije seizoen werkte hij veertien competitiewedstrijden af voor Glasgow Rangers. Daarnaast kwam hij ook één keer in actie tegen Genk in de Europa League en twee keer tegen Club Brugge in de voorronden van de Champions League.
Niets staat transfer naar Anderlecht nog in de weg
Lees ook... Al snel medische tests: Anderlecht betaalt stevig voor 31-voudig international›
Als zijn medische testen prima verlopen, staat niets zijn transfer naar Anderlecht in de weg. Bij paars-wit is vers bloed in het aanvallende compartiment zeer welkom na het vertrek van onder meer Thorgan Hazard. Antman vond het voorbije seizoen één keer de weg naar doel en gaf vijf assists.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief