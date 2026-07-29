De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

KAA Gent zou zich moeten kunnen kwalificeren in de tweede kwalificatieronde van de Conference League, maar na de 0-0 uit de heenmatch tegen LNZ Cherkasy is dat nog geen zekerheid. Rik De Mil rekent op enkele dingen om die opdracht toch tot een goed einde te brengen.

Over twee matchen zou het tegen Cherkasy niet mogen mislopen, maar in de heenmatch pakten de Oekraïners wel uit met een fel openingsoffensief. Een dag voor de return heeft Gent-coach De Mil vooruitgeblikt. Op de officiële kanalen gaat hij uit van opnieuw een enthousiast begin van de tegenstander.

Door zich hierop in te stellen zou Gent hier dan toch goed mee om moeten kunnen gaan. "LNZ zal opnieuw met veel intensiteit beginnen en ons hoog onder druk zetten. Omdat ze vaak één op één spelen, ontstaat er ook ruimtes in hun rug. Het is aan ons om die ruimtes te creëren en op het juiste moment aan te vallen", oordeelt De Mil.

Gent werkte op spelwijze en automatismen

"Deze week hebben we specifiek gewerkt op deze manier van spelen, maar ook op onze onderlinge connecties." Zo komen we bij het tweede aspect waar hij op rekent om de kwalificatie af te dwingen: betere automatismen. "Sommige jongens spelen nog maar kort samen en zulke automatismen vragen tijd."

Toch is het duidelijk al de bedoeling om hier donderdag een verbetering in te zien, zodat de spelers elkaar vlotter kunnen vinden en de nodige doelpunten kunnen maken. "Met trainingen en videobeelden proberen we daarin elke dag stappen vooruit te zetten." Waarschijnlijk zal KAA Gent het wel moeten doen zonder Wilfried Kanga.





Kanga raakt wellicht niet fit

Het Laatste Nieuws weet dat de spits als een van de weinigen ontbrak op de laatste training. Kanga heeft nog last van een lichte voetblessure en de kans is klein dat hij fit geraakt voor donderdagavond. Vorig seizoen was Kanga vaak onderwerp van kritiek van supporters, momenteel is het vooral zijn fitheid die de Gentse staf bezighoudt.