'Club Brugge tast in de buidel en betaalt miljoenen voor Zuid-Koreaan Lee Han-beom'

Het gaat bijzonder snel: het transferdossier van Lee Han-beom zit in een stroomversnelling. Club Brugge mag hem binnenkort verwelkomen: de Zuid-Koreaan komt in het Jan Breydelstadion voetballen.

Dat staat nu zo goed als helemaal vast. Pas gisteren lekte uit dat de 24-jarige international een serieuze optie was voor Club Brugge om de defensie te versterken. Het Laatste Nieuws meldt dat Club Brugge inmiddels al een princiepsakkoord heeft bereikt met het Deense FC Midtjylland, de club waar Lee momenteel actief is.

Blauw-zwart zou zeven miljoen euro op tafel leggen voor de WK-ganger, plus bonussen. Dat is toch al een aardig bedrag, maar Lee zou in het Jan Breydelstadion dan ook een basisspeler moeten worden. Het is uiteraard afwachten hoe de blessure van Joel Ordoñez verder evolueert, dat zal hierop ook van invloed zijn.

Club Brugge duwt stevig door voor Lee

Club Brugge duwt dus stevig door in het dossier van Lee, maar zal sowieso nog niet op hem kunnen rekenen in de Supercup van komende vrijdag. Dan neemt blauw-zwart het al een eerste keer op tegen Union, de titelrivaal van de voorbije seizoenen. Dat is te kort dag om de transfer van Lee af te ronden en hem speelgerechtigd te krijgen.

🇰🇷 EXCL – Club Brugge are pushing to sign Han-beom Lee!



🔵⚫️ The South Korean defender is a serious option for the Blauw & Zwart, who are already working to make progress in talks with FC Midtjylland.



✅ The player has opened the door to the move. #mercato #FCM pic.twitter.com/rBARTx3S2A — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 28, 2026

In afwachting van zijn komst blijft Jorne Spileers titularis, maar de verwachting is dus dat laatstgenoemde op termijn een plekje zal zakken in de rangorde. Als Ordoñez opnieuw fit is, worden dat in principe zelfs twee plekjes. Ivan Leko wacht de taak om de concurrentiestrijd tussen zijn verdedigers goed te managen en iedereen tevreden te houden.





Transfertarget Club speelde drie WK-groepsmatchen

Met Lee Han-beom haalt Club Brugge dus een centrale verdediger in huis die meer dan 50 wedstrijden speelde voor FC Seoul, vooraleer in 2023 zich aan een Europees avontuur te wagen. In juni 2025 maakte Lee zijn debuut voor Zuid-Korea in een WK-kwalificatiematch. Op het WK speelde hij de drie groepsmatchen, maar Zuid-Korea plaatste zich niet voor de knock-outfase.