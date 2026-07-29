"Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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"Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft
Foto: © photonews
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Wanneer een club als KV Mechelen een historisch seizoen beleeft, staat een transformatie onvermijdelijk op til. Hoewel er nog wel wat inkomend en uitgaand verkeer verwacht wordt, is het nu al een 'new look' KVM dat zich zal presenteren in het kampioenschap 2026-2027.

Een eerste opvallende wijziging is dat coach Fred Vanderbiest van het begin van de voorbereiding de deur wagenwijd openzette voor een andere formatie. "Het is de bedoeling om vaker met dubbele flanken te spelen", bevestigde hij ons na de eerste oefenwedstrijd in Boom. Vorig seizoen overwoog hij een 4-3-3 amper, uit vrees dat de ploeg niet voldoende compact zou kunnen spelen.

Met een anders samengestelde kern wil hij het nu wel proberen: in elke vriendschappelijke wedstrijd startte KV al met een viermansdefensie. Het contract van Konaté liep af. De verwachting is dat Halhal zeker nog vertrekt. Marsa misschien ook, maar de Spanjaard blijft voorlopig zowel links als centraal een belangrijke optie. In elk geval zal de verdediging er dus anders uitzien.

KVM speelde laatste jaren vaak met drie achterin

Een deel van de fans wordt zo op zijn wenken bediend. Zelfs kwalificatie voor Play-off 1 (voor het eerst in de geschiedenis van de club) kon gemor over het spel niet weghouden. Dat had zeker niet alleen met de veldbezetting te maken, maar een deel van de aanhang was wel uitgekeken op de 3-4-2-1 of varianten hiervan. De formatie met een driemansdefensie gaat intussen al mee van in de periode onder Besnik Hasi.

Vooraan staat Benito Raman ineens weer prominent op het voorplan. "Hij zit in zijn laatste contractjaar, hij moet zich dus weer bewijzen. Hij doet mij weer denken aan de Raman van twee seizoenen geleden. Hij heeft er alles aan gedaan om topfit te zijn." Bouke Boersma heeft dan weer een rugblessure en een beperkte fysieke achterstand opgelopen.

Benito Raman opnieuw basispion

Dit kwam deels door een andere focus tijdens het werk in het tussenseizoen dan de performance staf voor ogen had. Boersma en de performance staf zijn inmiddels samen aan de slag gegaan om hem zo snel mogelijk weer op het vereiste fysieke niveau te krijgen. Behoudens de komst van vers bloed start KV het seizoen wel met Raman als eerste spits.

De transfer van Dennis Praet werd hier en daar gezien als een vorm van anticipatie op een vertrek van Myron van Brederode. In Mechelen durven ze er echter stilaan van te dromen dat Van Brederode gewoon blijft. "Ik denk dat Myron liever belangrijk is bij ons dan bij een andere ploeg met een dubbel zo hoog loon niet veel aan de bak te komen."

Plaatje zal volledig moeten kloppen bij vertrek Van Brederode

"Bij een transfer zal het hele plaatje moeten kloppen", maakt Vanderbiest zich sterk. "Misschien heeft hij het gevoel dat zijn verhaal hier nog niet volledig geschreven is, maar hij zal ook opnieuw hetzelfde verhaal willen schrijven. Dat is misschien onrealistisch. Als het lukt om met onze huidige middelen zo'n tweede opeenvolgende seizoen te spelen, dan kunnen we te voet naar Rome."

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