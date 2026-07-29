Niet alleen positie van T1 vacant: Antwerp wil technische staf nog verder verstevigen

Het lijkt onvoorstelbaar zo kort voor de competitiestart, maar Antwerp heeft nog steeds geen nieuwe trainer. De redenen hiervoor zijn uiteraard wel bekend. Antwerp hoopt naast een trainer binnenkort ook een nieuwe videoanalist te verwelkomen. Er is dus nog werk om de technische staf vorm te geven.

Antwerp heeft via zijn officiële website en zijn sociale mediakanalen bekendgemaakt dat het nog op zoek is naar een videoanalist, een functie die in het moderne voetbal onontbeerlijk is geworden. Er moet dus nog een opvolger gevonden worden voor Younes Abdel Wahab, die deze functie vroeger invulde bij stamnummer 1.

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Wahab vertrok naar Turkije om bij Amedspor aan de slag te gaan in de technische staf van Besnik Hasi. De link tussen Wahab en de staf van Amedspor moet niet ver gezocht worden. Dat is namelijk Stef Wils, die eerder al aan de slag was als trainer en assistent-trainer bij Antwerp. Ook hij werkt dit seizoen onder de hoede van Hasi.

Een nieuwe videoanalist wordt dus nog steeds gezocht. Antwerp zoekt iemand met minstens vier jaar ervaring als videoanalist in het betaald voetbal en kan een voltijdse functie aanbieden. De persoon in kwestie zal tegenstanders analyseren, videoanalyses en presentaties doen voor spelers en stafleden, individuele, linieanalyses opstellen en databases beheren.

Antwerp zoekt ook nog naar nieuwe hoofdtrainer

Daarnaast is het bekend dat Antwerp ook nog altijd een hoofdtrainer moet aanstellen voor het seizoen 2026-2027. Vooral de naam van Marink Reedijk, de kampioenenmaker van Beveren, circuleert. Recent zou ook de Duitser Marvin Compper in beeld gekomen zijn. Hij is momenteel aan de slag als assistent bij het Zwitserse St. Gallen.





Wat de spelersgroep betreft was er onlangs wel goed nieuws. Met Maxime Busi komt een rechtsachter transfervrij over van Stade Reims. Onze landgenoot verdiende eerder zijn strepen in onze competitie bij Charleroi. Antwerp kan zich pas richten op het samenstellen van de spelersgroep en de technische staf sinds de overname door Wouter Vandenhaute en Toby Alderweireld werd afgerond.