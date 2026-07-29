UPDATE: Tweeklapper voor Cercle, dat ex-Club-speler aantrekt en shopt bij Man City
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Cercle Brugge wil zich ernstig wapenen met oog op het nieuwe seizoen. Daartoe zijn ze bereid om ver te gaan. Ze hebben nu ook een stevige deal op het oog met Manchester City. Een topper op komst naar Jan Breydel? Het zou zomaar kunnen, want er is concrete interesse én een deal (in de maak).
Cercle trekt ex-Club-speler aan en shopt bij Man City
Cercle Brugge heeft het wel degelijk geflikt om een speler van Manchester City in huis te halen. Joel Ndala komt definitief over van de Engelse topclub. De 20-jarige Britse winger schopte het in Manchester tot de U21. Afgelopen seizoen deed hij via uitleenbeurten aan Hull en Sheffield Wednesday ook al ervaring op in de Championship.
𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡, 𝐄𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜 🏴— Cercle Brugge (@cercleofficial) July 29, 2026
Joel Ndala (20) komt over van Manchester City. De snelle flankaanvaller tekende een contract tot juni 2030 bij Groen-Zwart.
Welkom, Joel!
🔗 https://t.co/YR3RCkfVv1 pic.twitter.com/wmwG9gu9me
Een andere inkomende transfer die Cercle op de officiële webstek kan voorstellen is die van Lukas Mondele, een 22-jarige Belgische middenvelder. Mondele heeft ook een verleden bij Club: doorgaans ligt dat in Brugge gevoelig. Het afgelopen seizoen groeide hij bij Francs Borains uit tot een vaste waarde.
𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐨𝐧𝐬 𝐦𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧𝐯𝐞𝐥𝐝 👊— Cercle Brugge (@cercleofficial) July 29, 2026
Lukas Mondele (22) vervoegt de groen-zwarte rangen. De Belgische middenvelder tekende een contract tot juni 2029, met de optie op een extra seizoen.
Let's go, Lukas!
🔗 https://t.co/0hToJHg2Tg pic.twitter.com/hCCFXbZleC
Cercle Brugge wil zich ernstig wapenen met oog op het nieuwe seizoen. Daartoe zijn ze bereid om ver te gaan. Ze hebben nu ook een stevige deal op het oog met Manchester City. Een topper op komst naar Jan Breydel? Het zou zomaar kunnen, want er is concrete interesse én een deal (in de maak).
Cercle Brugge staat op het punt zich te versterken met Joel Ndala. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri heeft Cercle Brugge ondertussen zelfs al een akkoord bereikt met Manchester City over een definitieve transfer van de twintigjarige linksbuiten.
De jongeling is een echt jeugdproduct van Manchester City en ondertussen al tien jaar actief bij The Citizens - van zijn tiende tot zijn twintigste dus. Hij werd toen op bijzonder jonge leeftijd weggeplukt bij Port Vale en is sindsdien grote sier aan het maken bij Manchester City.
Manchester City lijkt Joel Ndala definitief te gaan verpatsen
De flankaanvaller doorliep vervolgens de volledige jeugdopleiding van de Engelse topclub en was onlangs nog goed voor zeventien goals en acht assists in een seizoen bij de U18 van The Citizens. Hij heeft ondertussen ook al wat ervaring opgedaan in het buitenland en bij andere ploegen.
Naast Nottingham Forest, Hull City en Sheffield Wednesday was hij ook al eens actief voor Jong PSV, telkens op huurbasis. Nu is het echter Cercle Brugge die de forcing voert voor de jonge winger. En dat zou dus wel degelijk op definitieve basis zijn in plaats van op huurbasis.
Cercle Brugge wil Joel Ndala van Manchester City in huis halen
Volgens Sacha Tavolieri hebben beide clubs een akkoord bereikt over een permanente transfer. Daarmee zou Ndala na verschillende uitleenperiodes Manchester City definitief verlaten en zijn carrière voortzetten bij De Vereniging vanaf deze zomer.
De speler heeft een marktwaarde van drie miljoen euro volgens Transfermarkt. Daarmee heeft hij heel wat adelbrieven in huis richting de toekomst. Mogelijk kan hij op Jan Breydel zichzelf aan de wereld laten zien en zo verdere stappen zetten in zijn carrière.
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