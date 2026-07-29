UPDATE: Tweeklapper voor Cercle, dat ex-Club-speler aantrekt en shopt bij Man City

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
UPDATE: Tweeklapper voor Cercle, dat ex-Club-speler aantrekt en shopt bij Man City
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Cercle Brugge wil zich ernstig wapenen met oog op het nieuwe seizoen. Daartoe zijn ze bereid om ver te gaan. Ze hebben nu ook een stevige deal op het oog met Manchester City. Een topper op komst naar Jan Breydel? Het zou zomaar kunnen, want er is concrete interesse én een deal (in de maak).

Kevin Vanbuggenhout

Cercle trekt ex-Club-speler aan en shopt bij Man City

Cercle Brugge heeft het wel degelijk geflikt om een speler van Manchester City in huis te halen. Joel Ndala komt definitief over van de Engelse topclub. De 20-jarige Britse winger schopte het in Manchester tot de U21. Afgelopen seizoen deed hij via uitleenbeurten aan Hull en Sheffield Wednesday ook al ervaring op in de Championship.

Een andere inkomende transfer die Cercle op de officiële webstek kan voorstellen is die van Lukas Mondele, een 22-jarige Belgische middenvelder. Mondele heeft ook een verleden bij Club: doorgaans ligt dat in Brugge gevoelig. Het afgelopen seizoen groeide hij bij Francs Borains uit tot een vaste waarde. 

Cercle Brugge wil zich ernstig wapenen met oog op het nieuwe seizoen. Daartoe zijn ze bereid om ver te gaan. Ze hebben nu ook een stevige deal op het oog met Manchester City. Een topper op komst naar Jan Breydel? Het zou zomaar kunnen, want er is concrete interesse én een deal (in de maak).

Cercle Brugge staat op het punt zich te versterken met Joel Ndala. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri heeft Cercle Brugge ondertussen zelfs al een akkoord bereikt met Manchester City over een definitieve transfer van de twintigjarige linksbuiten.

De jongeling is een echt jeugdproduct van Manchester City en ondertussen al tien jaar actief bij The Citizens - van zijn tiende tot zijn twintigste dus. Hij werd toen op bijzonder jonge leeftijd weggeplukt bij Port Vale en is sindsdien grote sier aan het maken bij Manchester City.

Manchester City lijkt Joel Ndala definitief te gaan verpatsen

De flankaanvaller doorliep vervolgens de volledige jeugdopleiding van de Engelse topclub en was onlangs nog goed voor zeventien goals en acht assists in een seizoen bij de U18 van The Citizens. Hij heeft ondertussen ook al wat ervaring opgedaan in het buitenland en bij andere ploegen.

Naast Nottingham Forest, Hull City en Sheffield Wednesday was hij ook al eens actief voor Jong PSV, telkens op huurbasis. Nu is het echter Cercle Brugge die de forcing voert voor de jonge winger. En dat zou dus wel degelijk op definitieve basis zijn in plaats van op huurbasis.

Cercle Brugge wil Joel Ndala van Manchester City in huis halen

Volgens Sacha Tavolieri hebben beide clubs een akkoord bereikt over een permanente transfer. Daarmee zou Ndala na verschillende uitleenperiodes Manchester City definitief verlaten en zijn carrière voortzetten bij De Vereniging vanaf deze zomer. 

De speler heeft een marktwaarde van drie miljoen euro volgens Transfermarkt. Daarmee heeft hij heel wat adelbrieven in huis richting de toekomst. Mogelijk kan hij op Jan Breydel zichzelf aan de wereld laten zien en zo verdere stappen zetten in zijn carrière.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Manchester City

Meer nieuws

OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

23:20
Niet alleen positie van T1 vacant: Antwerp wil technische staf nog verder verstevigen

Niet alleen positie van T1 vacant: Antwerp wil technische staf nog verder verstevigen

22:20
"Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft

"Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft

21:50
2
UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend

UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend

22:35
9
'Club Brugge tast in de buidel en betaalt miljoenen voor Zuid-Koreaan Lee Han-beom'

'Club Brugge tast in de buidel en betaalt miljoenen voor Zuid-Koreaan Lee Han-beom'

21:20
UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

20:51
5
De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

20:50
1
Lommel SK shopt in Italië en wil met ex-jeugdspeler van PSG zijn mannetje staan in de Jupiler Pro League

Lommel SK shopt in Italië en wil met ex-jeugdspeler van PSG zijn mannetje staan in de Jupiler Pro League

20:20
Pro League en DAZN stoppen juridisch geschil en gaan zelfs voor een veel langere samenwerking

Pro League en DAZN stoppen juridisch geschil en gaan zelfs voor een veel langere samenwerking

19:20
1
Zorgwekkende trend in Belgisch voetbal wordt duidelijk: ook Club Brugge probeert mee op de trein te springen

Zorgwekkende trend in Belgisch voetbal wordt duidelijk: ook Club Brugge probeert mee op de trein te springen

19:00
2
Lewandowski kon 200 miljoen euro gaan verdienen, maar... weigerde hierom

Lewandowski kon 200 miljoen euro gaan verdienen, maar... weigerde hierom

18:20
5
Genk met zorgen naar competitiestart: Limburgers krijgen serieus pak rammel in oefenmatch

Genk met zorgen naar competitiestart: Limburgers krijgen serieus pak rammel in oefenmatch

17:20
15
Zeven jaar bij Standard, waar ze niet in hem geloofden, maar nu wel kans in Frankrijk

Zeven jaar bij Standard, waar ze niet in hem geloofden, maar nu wel kans in Frankrijk

17:04
Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union

Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union

16:00
107
Verzet tegen Infantino groeit met het uur: ook Europese Commissie en topbonden halen zwaar uit

Verzet tegen Infantino groeit met het uur: ook Europese Commissie en topbonden halen zwaar uit

16:30
5
UPDATE: Besnik Hasi kiest opvallend transferbeleid: ex-Anderlecht-coach klopt bij Genk en Union aan

UPDATE: Besnik Hasi kiest opvallend transferbeleid: ex-Anderlecht-coach klopt bij Genk en Union aan

15:50
Anderlecht-coach Vitor Bruno kruipt verrassend in underdogrol en gaat in op situatie Degreef en Cvetkovic

Anderlecht-coach Vitor Bruno kruipt verrassend in underdogrol en gaat in op situatie Degreef en Cvetkovic

15:32
2
Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA

Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA

14:40
22
OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken

OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken

14:20
Ex-Beerschot-aanvoerder keert na Japans avontuur terug: persoonlijk akkoord bereikt

Ex-Beerschot-aanvoerder keert na Japans avontuur terug: persoonlijk akkoord bereikt

14:00
2
BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer

BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer

13:30
6
30 miljoen euro op tafel? STVV kan serieus mee profiteren van spectaculaire transfer naar topclub

30 miljoen euro op tafel? STVV kan serieus mee profiteren van spectaculaire transfer naar topclub

13:00
Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan

Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan

12:30
4
Manuel Neuer zet Bayern aan het denken met opvallende uitspraak

Manuel Neuer zet Bayern aan het denken met opvallende uitspraak

12:00
🎥 Al van goudwaarde in de voorbereiding: Anderlecht heeft een heel opvallend (en uniek) wapen

🎥 Al van goudwaarde in de voorbereiding: Anderlecht heeft een heel opvallend (en uniek) wapen

11:40
Fernandez-Pardo krijgt stevige boodschap van Lille-voorzitter

Fernandez-Pardo krijgt stevige boodschap van Lille-voorzitter

11:20
2
OFFICIEEL: Antwerp doet bijzonder goede zaak en haalt Belgische verdediger terug naar de JPL

OFFICIEEL: Antwerp doet bijzonder goede zaak en haalt Belgische verdediger terug naar de JPL

10:45
8
Al snel medische tests: Anderlecht betaalt stevig voor 31-voudig international

Al snel medische tests: Anderlecht betaalt stevig voor 31-voudig international

10:15
11
Live. Transfernieuws 29/07

Live. Transfernieuws 29/07

10:00
Jackpot op komst voor Charleroi: miljoenendeal voor middenvelder die CL gaat spelen

Jackpot op komst voor Charleroi: miljoenendeal voor middenvelder die CL gaat spelen

09:30
Antwerp schuift plots verrassende naam naar voren in zoektocht naar nieuwe trainer

Antwerp schuift plots verrassende naam naar voren in zoektocht naar nieuwe trainer

08:30
Patro Eisden verrast opnieuw met opvallende terugkeer

Patro Eisden verrast opnieuw met opvallende terugkeer

09:00
Europese nachtmerrie: Wouter Vrancken krijgt opnieuw zware klap met Hearts

Europese nachtmerrie: Wouter Vrancken krijgt opnieuw zware klap met Hearts

08:00
5
Nieuwe wending in WK-controverse rond Argentinië: tegenstander werd verkeerd van het veld gestuurd

Nieuwe wending in WK-controverse rond Argentinië: tegenstander werd verkeerd van het veld gestuurd

07:20
3
Pijnlijke onthulling? Nathan De Cat was pas derde keuze voor Hoffenheim

Pijnlijke onthulling? Nathan De Cat was pas derde keuze voor Hoffenheim

07:00
7
‘Genk zet de deur niet zomaar open: vraagprijs doet topclubs slikken’

‘Genk zet de deur niet zomaar open: vraagprijs doet topclubs slikken’

06:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union bink bink over Genk met zorgen naar competitiestart: Limburgers krijgen serieus pak rammel in oefenmatch MALYNWA MALYNWA over "Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft franchi franchi over Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over Noobjectivepress Noobjectivepress over Concurrentie gewaarschuwd: deze Belgische topclub heeft nu al een enorme voorsprong franchi franchi over 'Mark Van Bommel kiest opvallende namen voor staf bij Rode Duivels, waaronder bekende Belg' Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken franchi franchi over 'Sterkhouder Club Brugge wordt ongezien koopje' franchi franchi over BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved