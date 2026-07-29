UPDATE: Tweeklapper voor Cercle, dat ex-Club-speler aantrekt en shopt bij Man City

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Cercle Brugge wil zich ernstig wapenen met oog op het nieuwe seizoen. Daartoe zijn ze bereid om ver te gaan. Ze hebben nu ook een stevige deal op het oog met Manchester City. Een topper op komst naar Jan Breydel? Het zou zomaar kunnen, want er is concrete interesse én een deal (in de maak).