OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

Vincent Janssen zal door de Antwerp-supporters altijd een warm hart worden toegedragen, maar zijn periode op de Bosuil ligt nu helemaal achter hem. Hij heeft een nieuwe uitdaging gekozen en die brengt hem naar Amerika.

Wij hadden eerder al vernomen dat de Nederlandse spits aan de andere kant van de oceaan zou gaan voetballen en dat is nu ook officieel. De nieuwe club van Janssen luistert naar de naam Portland Timbers. Door voor een Amerikaans avontuur te gaan, maakt Janssen een opvallende keuze. Dat is niet voor het eerst in zijn carrière.

Na zijn jaren bij Tottenham kwam hij in 2019 immers in het Mexicaanse Monterrey terecht. Drie jaar later telde Antwerp 5,5 miljoen euro voor hem neer. Janssen groeide bij de Great Old uit tot een van de absolute sterkhouders. Hij had dan ook een groot aandeel in het behalen van de titel en het winnen van de beker, de hoogtepunten in zijn passage.

Janssen zal voortaan dus in de MLS te bewonderen zijn. Het plan is om ook na zijn voetbalcarrière in Amerika te blijven, want samen met zijn Mexicaanse vrouw Talia heeft hij een huis in Texas. Talia is immers van Texas afkomstig. De eerstvolgende bestemming van Janssen is dus echter Portland, een stad uit de staat Oregon.



Zo gaat de focus van Janssen in de eerste plaats voorlopig nog altijd uit naar het voetbal. Het is van Oregon naar Texas immers meer dan een dag rijden met de auto. Janssen verlaat Antwerp transfervrij voor Portland. "Pen to paper. Vincent Janssen is hier", klinkt het trots bij Portland Timbers.