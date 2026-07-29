UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af
Foto: © photonews
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Sporting Charleroi lijkt een opvallende transferdeal afgerond te hebben. De Carolo's halen met Isaac Cissé een jonge Ivoriaanse middenvelder binnen en zouden daarvoor een bedrag betalen dat ruim boven zijn huidige marktwaarde ligt.

Kevin Vanbuggenhout

Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

Reeds in de maand mei raakte de interesse van Charleroi in Isaac Cissé, een Ivoriaanse defensieve middenvelder, bekend. Toen werd gemeld dat Charleroi bereid was om diep in de buidel te tasten voor de 19-jarige speler, toch relatief gezien. De Carolo's zouden bereid geweest zijn om vijf keer de marktwaarde voor hem neer te tellen.

In elk geval is de transfer nu officieel afgerond, meldt Charleroi op zijn officiële website. Cissé komt over van Lamontville Golden Arrows, een club uit Zuid-Afrika. Charleroi ziet in hem een groot potentieel en heeft daarom gekozen voor een definitieve transfer. 

Sporting Charleroi lijkt een opvallende transferdeal afgerond te hebben. De Carolo's halen met Isaac Cissé een jonge Ivoriaanse middenvelder binnen en zouden daarvoor een bedrag betalen dat ruim boven zijn huidige marktwaarde ligt.

Charleroi haalt Ivoriaans talent binnen

Volgens Africafoot heeft Sporting Charleroi een akkoord bereikt over de komst van Isaac Cissé. De jonge Ivoriaan geldt als een van de grotere talenten uit de Zuid-Afrikaanse competitie en stond al langer op verschillende scoutingslijsten.

Cissé speelt momenteel voor Golden Arrows in Zuid-Afrika en maakte daar indruk als dynamische controlerende middenvelder. De amper 19-jarige speler combineert loopvermogen met fysieke présence en wist zich ondanks zijn jonge leeftijd al in de kijker te spelen bij meerdere buitenlandse clubs.

Africafoot noemt hem zelfs een Ivoriaans goudklompje. Daarmee wordt nogmaals benadrukt hoe hoog zijn potentieel wordt ingeschat.

Vijf keer de marktwaarde

De opvallendste passage in het dossier blijft echter het financiële plaatje. Volgens de beschikbare gegevens bedraagt de marktwaarde van Cissé momenteel ongeveer 100.000 euro.

Charleroi zou echter bereid zijn geweest om een bedrag neer te tellen dat ongeveer vijf keer hoger ligt. Dat toont aan hoeveel vertrouwen de club heeft in de verdere ontwikkeling van de Ivoriaan. Concrete officiële cijfers werden voorlopig nog niet bevestigd, maar het verschil met zijn geschatte marktwaarde springt wel meteen in het oog.

Eerder raakte al bekend dat eerste aanbiedingen voor Cissé werden afgewezen door Golden Arrows. Uiteindelijk lijkt Charleroi dus toch doorgezet te hebben om de deal rond te krijgen.

Concurrentie voor de Carolo’s

Sporting Charleroi was bovendien niet de enige club met interesse. Volgens eerdere berichten volgden ook Club Brugge, Al Ahly en Kaizer Chiefs het dossier van dichtbij.

Dat Charleroi uiteindelijk zou doorpakken, mag dan ook gezien worden als een kleine stunt. De club probeert de laatste jaren vaker jonge talenten met doorverkoopwaarde binnen te halen, en Cissé past perfect binnen dat profiel.

De Ivoriaan speelde eerder voor SO Armée in zijn thuisland en groeide daarna verder door bij Golden Arrows. Met zijn overstap naar België zet hij nu een belangrijke stap richting Europees voetbal.

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