UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

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Sporting Charleroi lijkt een opvallende transferdeal afgerond te hebben. De Carolo's halen met Isaac Cissé een jonge Ivoriaanse middenvelder binnen en zouden daarvoor een bedrag betalen dat ruim boven zijn huidige marktwaarde ligt.