Nooit eerder vertoond op een WK: zo 'mag' Iran de Verenigde Staten binnen, Rode Duivels kijken mee

Waar een WK normaal draait om voetbal, verwachtingen en sportieve dromen, hangt er rond de 1ste wedstrijd van Iran op het WK een bijzonder zware politieke lading. De Iraniërs openen maandag hun toernooi tegen Nieuw-Zeeland, maar de aandacht gaat evenveel naar alles wat zich naast het veld afspeelt.

De timing kan nauwelijks gevoeliger. Iran moet zijn volledige groepsfase afwerken op Amerikaanse bodem, terwijl de relaties tussen beide landen de voorbije maanden opnieuw zwaar onder druk kwamen te staan. Sinds de militaire escalatie tussen Iran enerzijds en de Verenigde Staten en Israël anderzijds is de politieke spanning alleen maar toegenomen.

Dat zorgde zelfs voor onzekerheid over de deelname van de Iraanse delegatie aan het toernooi. Uiteindelijk kregen alle spelers en leden van de sportieve staf een visum om naar de Verenigde Staten af te reizen. Toch mocht een aanzienlijk deel van de entourage het land niet binnen. Onder meer veiligheidsmedewerkers, vertegenwoordigers van de Iraanse overheid en verschillende administratieve medewerkers kregen geen toelating.

Basiskamp noodgedwongen naar Mexico verhuisd

De problemen begonnen al voor het toernooi. Oorspronkelijk wilde Iran zijn basiskamp opslaan in Arizona, maar door de onzekerheid rond de reisdocumenten werd dat plan geschrapt. De bond week uiteindelijk uit naar het Mexicaanse Tijuana, vlak bij de Amerikaanse grens.

Vanuit die grensstad reist de selectie telkens naar haar wedstrijden in de Verenigde Staten. Voor de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland vloog de ploeg zondag naar Los Angeles, waar de FIFA alle deelnemende landen verplicht aanwezig wil hebben op de vooravond van hun eerste groepswedstrijd.

Rode Duivels kijken mee

Ook voor België is de situatie niet onbelangrijk. De Rode Duivels treffen Iran op 22 juni in Los Angeles in wat mogelijk een sleutelwedstrijd wordt in groep G. Naast België, Iran en Nieuw-Zeeland behoort ook Egypte tot de groep.





Sportief gezien blijft Iran een gevaarlijke outsider. Team Melli behoort al jaren tot de sterkste landen van Azië en wist zich opnieuw relatief comfortabel voor het WK te plaatsen. Met ervaren internationals en een bijzonder gedisciplineerde organisatie hoopt het land opnieuw voor een stunt te zorgen.

Los Angeles als tweede thuis

Opvallend genoeg speelt Iran zijn eerste twee wedstrijden in een stad die vaak omschreven wordt als "Tehrangeles". Los Angeles herbergt immers een van de grootste Iraanse gemeenschappen buiten Iran. Naar schatting wonen er tussen 250.000 en 500.000 mensen van Iraanse afkomst in de regio.

Dat kan ervoor zorgen dat Iran zich maandag tegen Nieuw-Zeeland bijna in een thuiswedstrijd waant. Al is het niet zeker dat die hun ploeg wel zullen steunen. Maar daarover later meer...