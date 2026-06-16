Nicolo Tresoldi op kort lijstje bij Club Brugge, dat duidelijk plan heeft

Club Brugge heeft een plan met Nicolo Tresoldi. Ze zouden de speler graag nog wat langer in huis houden, ook al is er heel veel aandacht voor de Italiaanse Duitser. Op het lijstje met topschutters van Club Brugge neemt hij ook een bijzonder plaatsje in.

Er werd aan Nicolo Tresoldi gedacht voor het WK 2026, maar tot dusver is hij vooral een belangrijke pion voor de U21 van Duitsland. Op termijn kan de in Cagliari geboren Duitser zeker aanspraak maken op de A-ploeg van Duitsland.

In ons land maakte hij afgelopen seizoen grote indruk. Na een weifelend begin werd hij steeds belangrijker voor Club Brugge, zowel in de Champions League als in de Jupiler Pro League met de Champions’ Play-offs als mooi slotstuk. Het zorgt er ook meteen voor dat er veel aandacht is voor de jongeling van Club Brugge.

Club Brugge heeft een duidelijk doel met Nicolo Tresoldi

Galatasaray, Atlético Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, … Het lijstje met geïnteresseerde clubs neemt elke week toe. En dus kunnen ze bij Club Brugge dromen van een heerlijk bedrag om hem te laten gaan.

Er werden al bedragen van boven de dertig miljoen euro genoemd, maar tot op heden wil Club Brugge niet meewerken aan een transfer. Zij zouden nog veel meer voor hem willen vangen en rekenen erop dat de jonge spits binnen een jaar nog een hogere marktwaarde zal hebben dan op dit moment.

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En dus willen ze hem nog minstens een jaartje op Jan Breydel houden. Met een contract van niet minder dan nog drie lopende jaren tot juni 2029 hebben ze bij blauw-zwart sowieso ook alle touwtjes in handen bij alle mogelijke onderhandelingen.





Tresoldi maakte afgelopen seizoen indruk en dat leverde hem uiteindelijk ook de topschutterstitel op met negentien doelpunten – hij hield nipt zijn Griekse ploegmaat Christos Tzolis af met een hattrick op de laatste speeldag tegen KAA Gent onder meer.

Wordt Nicolo Tresoldi de tiende topschutter voor Club Brugge?

Negentien doelpunten, dat is niet meteen om over naar huis te schrijven, maar wel voldoende om in een vrij kort rijtje terecht te komen. Want Club Brugge heeft het bij zijn titels in het verleden vaak moeten hebben van noeste arbeid en minder van vlotscorende spitsen, leert ons alvast de statistieken.

Het was alweer dertien seizoenen geleden dat Club Brugge nog eens een topschutter had weten af te vaardigen. Dat was toen Carlos Bacca, die in het seizoen 2012-2013 voor 25 competitiedoelpunten wist te zorgen voor blauw-zwart.

Tresoldi kan de opvolger worden van Robert Deveen

Daarvoor waren Ivan Perisic (2010-2011), Robert Spehar (1996-1997) en Mario Stanic (1995-1996) een Kroatische drietand over de jaren heen, nog langer geleden hadden we de Australiër Frank Farina in 1989-1990 en Raoul Lambert in 1971-1972.

Tot zover de prijspakkers in het ‘moderne’ voetbal. In 1905 en 1906 pakte ook Robert Deveen twee seizoenen op rij de topschutterstitel, waardoor we aan negen topschutters zitten ook al zijn er dus al twintig titels gepakt door Club Brugge. Aan Tresoldi om net als Deveen twee jaar op rij de topschutterstitel te pakken.