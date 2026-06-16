"Je moet stoppen met buitensporige ambities te hebben": Bertrand Crasson analyseert België-Egypte voor ons

Tijdens dit WK kan Voetbalkrant rekenen op de analyses van Bertrand Crasson, goed voor 26 caps bij de Rode Duivels en een WK-deelname.

Bertrand, wat zijn je indrukken na deze wedstrijd tussen België en Egypte?

Ik ga niet origineel doen: we hebben afgezien. Egypte legde veel tempo en agressiviteit in de wedstrijd. Jérémy Doku werd langs links in een dubbele dekking gezet en helemaal uit de match gehouden. En als hij geblokkeerd wordt, gebeurt er in deze ploeg toch niet zo heel veel. In de tweede helft was het beter, natuurlijk ook dankzij de wissels.

Wat vond je van de wedstrijd van Amadou Onana op het middenveld? Hoe verklaar je zijn moeilijkheden? Moet Nicolas Raskin hem vervangen tegen Iran?

Onana is een defensief profiel dat veel korte passes speelt, de bal bijhoudt... Hij maakt ook veel gebaren om aan te geven dat hij de situatie "onder controle" heeft. Maar we hadden iemand nodig die tempo in de match brengt, en dat heeft hij totaal niet gedaan. Ik wil wel benadrukken dat Amadou goed was in een systeem met drie achterin. Maar Nicolas Raskin was bij zijn invalbeurt veel aanweziger, veel vinniger, hij bracht oplossingen. Hij maakte op mij een goede indruk, eigenlijk elke keer als hij bij de Rode Duivels speelt.

Daardoor kwam Tielemans ook iets meer in beeld, wat helemaal niet het geval was voor de invalbeurt van Raskin. Dus ja: voor mij moet Nicolas Raskin de volgende match starten.

Als ex-back: wat vind je van de discussie Castagne-De Cuyper op links?

Ik vermoed dat Garcia voor Castagne koos omdat hij dacht dat Salah op rechts zou spelen en naar binnen zou komen op zijn linkervoet. Castagne speelde zijn wedstrijd. Maar het is duidelijk dat De Cuyper offensiever is. Ik verkies op de backposities nog altijd een linkspoot links en een rechtspoot rechts. Natuurlijk heeft De Cuyper bij zijn invalbeurt de match niet helemaal omgegooid, maar hij kan wel makkelijker combinaties en voorzetten brengen.

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Je hebt zelf een groot toernooi meegemaakt. Het gevoel leeft dat de start van de Duivels altijd moeizaam verloopt... Hoe komt dat?

Wat moet Spanje dan zeggen? (lacht). En we moeten nog zien wat Frankrijk, Argentinië... zullen doen. We moeten stoppen met overdreven ambities. De realiteit is dat er heel veel goede ploegen zijn en dat dit een heel open Wereldbeker is. Het is onmogelijk om te voorspellen. Japan en Zuid-Korea maakten op mij een goede indruk, en zelfs Ecuador, dat nochtans verloor, heeft mij geïmponeerd!



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We zijn natuurlijk nog bezig met onze automatismen in dit toernooi. De bondscoaches moeten hun elf vinden. Want ik ben er zeker van dat de elf die deze zondag startte niet de ploeg zal zijn die het toernooi zal afsluiten. Stress heeft volgens mij niet echt meegespeeld. Er zijn gewoon steeds meer goede teams.

Tot slot: een woord over onze spits Romelu Lukaku. Je hebt de indruk dat we nooit zonder hem zullen kunnen...

Ik heb hem altijd verdedigd, ik ben altijd fan van hem geweest. Wat Romelu doet bij dat doelpunt, kan Charles De Ketelaere niet. Lukaku heeft power, hij zet iedereen opzij. Hij had zelfs met het hoofd kunnen scoren... Dat komt nog wel. We kunnen inderdaad niet zonder hem, ook al doet CDK zijn best. We hebben een spits nodig, iemand die weet hoe je de bal tegen de netten trapt!

De jonge Fernandez-Pardo heeft ook kwaliteiten en zijn moment zal wel komen, daar ben ik zeker van. Maar goed: laten we Lukaku eren, dat is pure klasse.