Reactie De Bruyne en Courtois opvallend eensgezind over waar het fout liep tegen Egypte

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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De Bruyne en Courtois opvallend eensgezind over waar het fout liep tegen Egypte
Foto: © photonews

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De Rode Duivels ontsnapten tegen Egypte aan een valse start op het WK. Dankzij een own goal onder druk van Romelu Lukaku sleepte België nog een punt uit de brand, maar na afloop was het gevoel dubbel in het Belgische kamp. 

Opvallend: zowel Kevin De Bruyne als Thibaut Courtois wezen naar exact hetzelfde probleem om de moeizame eerste helft te verklaren. 

Te veel balverlies op cruciale plaatsen

Volgens De Bruyne begon België nochtans degelijk aan de wedstrijd. "De eerste vijf à tien minuten waren niet slecht. Daarna hebben we te veel ballen verloren op plaatsen waar dat niet mocht. Daardoor hebben we hen meer in de wedstrijd gebracht."

De spelmaker zag hoe Egypte daar optimaal van profiteerde. "Het was dan moeilijk om oplossingen te vinden. Uiteindelijk hebben we twee kansen weggegeven en daar hebben zij één keer uit gescoord."

Ook Courtois zag geen probleem met zenuwen of druk, maar wel met de keuzes die België maakte aan de bal. "Ik denk niet dat het met zenuwen te maken had. We vonden gewoon het ritme van de wedstrijd niet. Soms zochten we moeilijke passes terwijl er een eenvoudige oplossing naast ons lag."

Het Egyptische plan werkte

Egypte had bovendien een duidelijke strategie uitgewerkt. Jeremy Doku en Kevin De Bruyne moesten uit de wedstrijd verdwijnen. "Ze hebben Doku echt vastgezet met twee of drie spelers", stelde Courtois. "En Kevin uit de match houden was ook een belangrijk deel van hun gameplan. Uiteindelijk is dat goed gelukt."

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De Bruyne maakte zich daar minder zorgen over. "Als Jeremy geen ruimte krijgt, betekent dat dat andere spelers ruimte moeten krijgen. Dan moeten wij daar oplossingen voor vinden."

Tweede helft bracht beterschap

Na rust vonden beide boegbeelden wel dat het beter ging. Nu goed... "We vonden meer oplossingen, waren scherper in de duels en speelden meer naar voren", analyseerde De Bruyne.

Courtois sloot zich daarbij aan. "In de tweede helft was het beter. Uiteindelijk hebben we het nog rechtgezet."

Al wilden beide sterkhouders ook niet overdrijven. "Het was geen goede wedstrijd om een WK mee te starten", gaf Courtois toe.

Courtois keek dan weer vooruit. "Soms heb je op een WK zo'n wedstrijd. Het belangrijkste is dat we toch dat doelpunt gevonden hebben. Hopelijk kunnen we tegen Iran sneller scoren en wordt die wedstrijd daardoor helemaal anders."

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