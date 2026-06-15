Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

Thibaut Courtois liet verstaan dat hij na het WK mogelijk stopt bij de Rode Duivels. Franky Van der Elst en Steven Defour begrijpen zijn openheid, al hoopt Van der Elst dat hij toch nog doorgaat.

Thibaut Courtois kwam onlangs met groot nieuws. Op een persconferentie vertelde de Belgische doelman dat hij na dit Wereldkampioenschap waarschijnlijk stopt als doelman bij de Rode Duivels. Op die manier kan hij zijn lichaam wat meer rust geven.

Courtois denkt aan afscheid bij Rode Duivels

De Limburger weet hoe het is om enkel nog clubvoetbal te spelen. Tijdens de periode van Domenico Tedesco weigerde Courtois om voor hem uit te komen. Zijn keuze is nog niet helemaal gemaakt, maar de keeper communiceerde er wel open over.

De uitspraken van Courtois zorgen uiteraard voor reacties. Niet omdat hij al definitief afscheid heeft genomen, wel omdat het einde bij de nationale ploeg plots dichterbij lijkt dan ooit. Franky Van der Elst begrijpt de redenering van de doelman, al hoopt hij dat Courtois zich nog bedenkt.

Van der Elst begrijpt keuze van Courtois

"Ik snap het ook wel dat hij na zestien jaar in doel te staan zijn lichaam wat meer rust wil geven", opende de voormalige Rode Duivel bij Het Nieuwsblad. "Al hoop ik stiekem dat hij nog doorgaat. Ik heb de indruk dat de ‘oude’ generatie zich intussen verzoend heeft met de nieuwe."

"De Bruyne wil nog een extra toernooi spelen, Lukaku ook, dus het zou mooi zijn als Courtois dat ook doet. Maar ik vind het goed dat hij eerlijk was", besluit Van der Elst.



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Ook Steven Defour vindt vooral de openheid van Courtois belangrijk. Volgens hem is het beter dat de doelman nu eerlijk aangeeft waar hij mee zit, dan dat er later plots onduidelijkheid ontstaat over zijn toekomst bij de Rode Duivels.

Defour prijst openheid van Courtois

"Beter zo dan zeggen dat je doorgaat en het dan over drie maanden voor bekeken houden. Andere spelers denken ongetwijfeld ook aan stoppen, maar delen dat niet. Thibaut is nu openhartig geweest en daar is niks mis mee. Dat heeft totaal geen impact op de groep", vertelde Defour.