OFFICIEEL: Christian Burgess vindt nieuwe club in België na afscheid van Union SG

KAA Gent heeft Christian Burgess officieel voorgesteld. De 34-jarige verdediger komt transfervrij over van Union SG en moet bij de Buffalo’s voor extra ervaring, leiderschap en defensieve stabiliteit zorgen.

KAA Gent heeft zijn nieuwe verdediger helemaal beet. De Buffalo’s maakten dinsdag de komst van Christian Burgess officieel bekend. De 34-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van Union SG en ondertekende in Gent een contract voor twee seizoenen.

KAA Gent haalt Burgess transfervrij binnen

Burgess zag zijn overeenkomst bij Union na afloop van vorig seizoen aflopen en was daardoor vrij op te pikken. Voor KAA Gent betekent zijn komst een flinke injectie aan ervaring en leiderschap. De Engelsman groeide de voorbije jaren uit tot een van de meest herkenbare gezichten van het Belgische voetbal.

Union haalde Burgess in de zomer van 2020 weg bij Portsmouth. Wat volgde, was een bijzonder succesvol avontuur van zes seizoenen in het Dudenpark. De verdediger speelde in totaal 262 wedstrijden voor de Brusselaars, waarin hij 18 doelpunten maakte en 9 assists afleverde. Bovendien groeide hij uit tot aanvoerder, boegbeeld en leider van de defensie.

Landskampioen en bekerwinnaar naar Gent

Met Union kende Burgess een indrukwekkend parcours. Vorig seizoen kroonde hij zich tot landskampioen en daarnaast won hij in 2024 en 2026 ook de Beker van België. Op Europees vlak liet hij eveneens zijn waarde zien. In de voorbije campagne miste hij geen enkele minuut in de acht Champions League-wedstrijden van Union.

Bij Gent zijn ze dan ook bijzonder tevreden met zijn komst. Voorzitter Sam Baro benadrukte dat de club bewust op zoek was naar meer maturiteit en leiderschap binnen de spelersgroep. "Het was mijn uitdrukkelijke wens dat we op zoek zouden gaan naar extra maturiteit en leiderschap. Met de komst van Christian Burgess konden we het op dat vlak niet beter treffen", aldus Baro op de clubwebsite.





Ook Operational Director Kjeld Fort is overtuigd van de meerwaarde van de ervaren verdediger. "Christian was vorig seizoen de leider van de met voorsprong beste verdediging in België. We zijn blij en trots dat we een speler met zijn status naar Gent kunnen halen. Hij zal ook belangrijk zijn bij de ontwikkeling en begeleiding van onze jongere spelers."