Hoe ziet uw Rode Duivels-middenveld eruit voor de volgende matchen? Want... Houston we have a problem

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Hoe ziet uw Rode Duivels-middenveld eruit voor de volgende matchen? Want... Houston we have a problem
Foto: © photonews

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Als de wedstrijd tegen Egypte ons één ding duidelijk gemaakt heeft, is dat Amadou Onana nog niet de oude is nadat hij de laatste maand van de competitie met Aston Villa amper speelde. We weten dat Rudi Garcia hem hoog in de schuif heeft liggen, maar... moet hij geen andere keuze maken?

Onana sukkelde sinds begin april met een kuitblessure en speelde nog amper voor hij met de Rode Duivels afreisde naar Amerika. Rudi Garcia probeerde hem fit en matchklaar te krijgen in de oefenmatchen, maar tegen Egypte zagen we dat de grote en sterke middenvelder sukkelde met zijn vorm. 

We hebben technische voetballers nodig

De meest simpele passes kwamen niet aan en het leek allemaal wat te snel te gaan voor hem. Let wel, een goeie Onana is een breker van Europese top, maar... hij moet in de flow zitten. Op het middenveld van de Duivels wordt niet alleen verwacht dat hij de bal afpakt, maar ook dat hij die inlevert bij de juiste mensen.

En net daar hebben we een probleem. Je zag dat er voetballend vermogen ontbrak achter De Bruyne. Tielemans deed zijn best, maar had een aanspeelpunt te weinig. Daarom is de vraag ook: wie moet er tegen Iran starten? We zeggen niet dat Onana uit de ploeg verdwijnt, want Garcia vindt dat hij zo'n profiel nodig heeft. 

Vanaken lijk ons de juiste keuze tegen een land als Iran

De Duivels hebben immers al niet te veel gestalte. Nu Lukaku ontbreekt, is het bij hoekschoppen vooral zoeken naar Brandon Mechele en Charles De Ketelaere. Een oplossing zou zijn om Hans Vanaken in de ploeg te zetten. De Bruggeling is een immens wapen met het hoofd. 

Maar Garcia zoekt vooral een echte balafpakker en moet Tielemans dan een rijtje naar beneden schuiven. Al lijkt het ons tegen een land als Iran vooral dat we technische voetballers zullen nodig hebben. Vanaken lijkt ons dan de juiste keuze. 

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De andere optie is Nicolas Raskin. De voormalige Standard-man deed het goed toen hij inkwam en heeft meer die pass vooruit dan Onana, net als Vanaken die heeft. Wij zouden dus kiezen voor een middenveld met Tielemans, Vanaken en De Bruyne. Maar wat zou u doen?

Wie zet u op het middenveld naast Tielemans en KDB?

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