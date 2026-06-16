‘Antwerp gaat strijd aan met Standard voor defensieve versterking’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Antwerp gaat strijd aan met Standard voor defensieve versterking’

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Royal Antwerp blijft de transfermarkt afspeuren naar extra kwaliteit achterin. Daarbij is de blik gevallen op Seid Korać, een Luxemburgse international die ook al nadrukkelijk aan Standard werd gelinkt.

Antwerp stapt mee in de race

De naam van Seid Korać doet al enkele maanden de ronde in België. Standard werd in mei genoemd als mogelijke bestemming voor de verdediger, maar nu heeft ook Antwerp zijn zinnen op de speler gezet.

De 23-jarige centrale verdediger staat momenteel onder contract bij het Italiaanse Venezia. Concrete biedingen zouden er nog niet zijn, maar de club plant de komende weken gesprekken met zijn entourage over de toekomst van de speler.

Ook het Turkse İstanbul Başakşehir volgt de situatie op de voet, waardoor een interessante transfersoap in de maak lijkt.

Van Zweden tot Italië

Korać werd geboren in 2001 en heeft zowel Servische als Luxemburgse roots. Hij koos uiteindelijk voor Luxemburg en verzamelde inmiddels 23 interlands, waarin hij twee keer wist te scoren.

Zijn clubcarrière bracht hem al langs verschillende landen. Na zijn jeugdopleiding in Luxemburg trok hij naar de jeugdwerking van 1. FC Nürnberg. Vervolgens speelde hij voor het Zweedse Degerfors IF en het Servische Vojvodina, waar hij zich in de kijker werkte.

Vorige zomer maakte Venezia werk van zijn komst. De Italiaanse club legde hem vast tot 30 juni 2029, een teken dat er veel vertrouwen is in zijn kwaliteiten.

Sterk begonnen bij Venezia

Korać kende een uitstekend debuutseizoen in Italië. Tijdens de eerste maanden was hij een vaste waarde in de defensie van Venezia en verzamelde hij heel wat speelminuten.

Vanaf november kreeg hij minder kansen, maar toch sloot hij het Serie B-seizoen af met achttien competitiewedstrijden. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 1,3 miljoen euro. Voor een jonge international met een langdurig contract maakt dat hem tot een interessante investering.

Waarom Antwerp én Standard hem willen

Korać combineert een stevig fysiek profiel met internationale ervaring en beschikt ondanks zijn jonge leeftijd al over een mooi parcours. Bovendien heeft hij nog voldoende groeimarge.

Voor Antwerp zou hij extra concurrentie en diepgang achterin brengen, terwijl Standard al langer op zoek is naar defensieve versterking. Zijn polyvalentie en internationale ervaring maken hem een aantrekkelijk profiel voor beide clubs. Of Korać straks effectief in de Jupiler Pro League belandt, moet nog blijken. Vast staat wel dat de Luxemburgse international steeds meer belangstelling geniet en dat Antwerp en Standard mogelijk rechtstreeks de strijd met elkaar aangaan voor zijn handtekening.

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