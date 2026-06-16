‘OH Leuven weigert in te gaan op miljoenendeal’

OH Leuven dreigt deze zomer een van zijn grootste talenten kwijt te spelen. Davis Opoku staat in de belangstelling van FC Porto en Feyenoord, maar de Leuvenaars hebben een eerste voorstel van de Portugese topclub meteen afgewezen.

FC Porto vangt bot bij OH Leuven

FC Porto ziet in Davis Opoku een versterking voor de toekomst en ondernam al concrete stappen. De Portugese topclub legde een voorstel neer bij OH Leuven dat bestond uit een huurperiode met een aankoopoptie van vijf miljoen euro.

OHL ging daar echter niet op in. Volgens de beschikbare informatie lopen de gesprekken tussen beide clubs wel nog verder, terwijl ook Feyenoord de ontwikkeling van de jonge rechtsachter op de voet volgt. Met een contract tot juni 2028 zit OH Leuven bovendien in een sterke onderhandelingspositie en hoeft het geen overhaaste beslissing te nemen.

Jong talent met veel potentieel

Davis Opoku werd geboren in 2007 en geldt als een van de grootste Belgische talenten op de rechtsachterpositie. De jonge verdediger ontwikkelde zich bij OH Leuven en groeide op korte tijd uit tot een vaste waarde in de eerste ploeg.

Zijn grootste kwaliteiten liggen in zijn snelheid, aanvallende impulsen en fysieke kracht. Bovendien voelt hij zich comfortabel in balbezit, waardoor hij perfect past binnen het moderne voetbal waarin backs steeds belangrijker worden. Ook op internationaal niveau bleef zijn ontwikkeling niet onopgemerkt. Opoku verzamelde al negen interlands voor de Belgische U19.

Sterk seizoen verhoogt zijn marktwaarde

Tijdens het seizoen 2025/2026 maakte Opoku indruk in de Belgische competitie. Over alle nationale competities heen kwam hij tot 28 wedstrijden en was hij goed voor vijf assists.





Die cijfers tonen aan dat hij niet alleen defensief zijn mannetje staat, maar ook aanvallend een belangrijke bijdrage kan leveren. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 800.000 euro. Een eventuele transferprijs zou echter aanzienlijk hoger kunnen uitvallen, zeker gezien de concrete interesse van buitenlandse clubs en zijn langdurige contract.

Blijft Opoku nog een seizoen?

Voor OH Leuven wordt het een belangrijke zomer. De club weet dat Opoku veel potentieel heeft en mogelijk nog verder in waarde kan stijgen. Tegelijk lonken interessante aanbiedingen uit het buitenland.

FC Porto lijkt voorlopig het meest concreet, maar ook Feyenoord houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Dat meerdere clubs interesse tonen, kan de prijs alleen maar opdrijven.

Met zijn jeugdige leeftijd, internationale ervaring bij de Belgische U19 en sterke prestaties in de Jupiler Pro League heeft Opoku alle troeven in handen om de volgende Belgische verdediger te worden die een mooie buitenlandse transfer versiert. De vraag is alleen of dat deze zomer al gebeurt of dat OH Leuven nog wat langer van zijn goudhaantje wil genieten.