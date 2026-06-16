Vandenbempt messcherp na match Rode Duivels: "Een schande"

De Rode Duivels zijn op hun eerste wedstrijd tegen Egypte niet afgegaan, maar wel niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Zeker de eerste helft baarde de supporters en analisten toch wat zorgen, maar er is natuurlijk nog geen man overboord.

Radja Nainggolan en Wesley Sonck waren - zeker na de eerste helft - kritisch voor de Rode Duivels, maar het gelijkspel tegen Egypte is zeker geen reden tot paniek. We hebben alles nog min of meer in eigen hand en Iran en Nieuw-Zeeland ogen toch nog minder sterk dan Egypte.

"Na de eerste helft zag het er niet zo goed uit, maar na de tweede helft was er een oef-gevoel. Het heeft wel nog iets goedgemaakt, maar het was een punt waar we kunnen mee leven", opende Hannes Van Der Bruggen zijn analyse bij Sporza Daily.

Een fitte Lukaku is en blijft een meerwaarde volgens de analisten

"Als Lukaku fit is, dan brengt hij altijd een meerwaarde. De vlekkeloze voorbereiding heeft ons misschien een beetje alles doen overschatten en misschien hebben we Egypte een beetje onderschat." Peter Vandenbempt pikte meteen in.

"Heel veel jongens zaten toch in een uitstekende flow? Van Trossard kwam er weinig en Doku stelde eveneens teleur. Ik had de indruk dat hij na een tijdje ontmoedigd geraakte. Hij stond tegenover een sterke verdediger en er waren ook een paar flinke tackles. Vooral die ene van Hany, vol op de enkels, was een schande. Is dat de tol van zijn status? Ook De Bruyne en Tielemans kenden trouwens een moeilijke match."

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Vandenbempt zag ook wel een geweldige invalbeurt van Lukaku onder meer: "Egypte heeft nog drie grote kansen gehad. Daartegenover staat dat de Duivels na rust eveneens hun mogelijkheden hadden. Lukaku brengt toch altijd iéts. Alleen kopt hij in zijn beste vorm ook die tweede kans binnen. Daar zie je dat hij toch nog matchritme mist. Maar als Lukaku invalt, zie je elke tegenstander toch denken: f*ck, nu komt die Lukaku ook nog eens."