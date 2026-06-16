Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: Bustin - Ferraro

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 16/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Bustin - Ferraro

'KVC Westerlo wil ex-speler Charleroi wegkapen bij Dender'

Dit seizoen is Fabio Ferraro andermaal een vaste waarde geweest bij Dender. De linksachter trekt mogelijk niet mee naar de Challenger Pro League, maar zou deze zomer wel eens een transfer kunnen versieren. KVC Westerlo ligt alvast op de loer. (Lees meer)

DONE DEAL: Beerschot toont ambitie en haalt speler weg bij grote concurrent

Beerschot maakt stilaan werk van de toekomst. Daarbij hebben ze nu ook een speler in huis weten te halen die ze wegplukken van een rechtstreekse concurrent in de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League. Jordan Bustin maakt de overstap van Club Luik. (Lees meer)