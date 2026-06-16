Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: Bustin - Ferraro

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: Bustin - Ferraro
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 16/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Bustin - Ferraro

'KVC Westerlo wil ex-speler Charleroi wegkapen bij Dender'

Dit seizoen is Fabio Ferraro andermaal een vaste waarde geweest bij Dender. De linksachter trekt mogelijk niet mee naar de Challenger Pro League, maar zou deze zomer wel eens een transfer kunnen versieren. KVC Westerlo ligt alvast op de loer. (Lees meer)

DONE DEAL: Beerschot toont ambitie en haalt speler weg bij grote concurrent

Beerschot maakt stilaan werk van de toekomst. Daarbij hebben ze nu ook een speler in huis weten te halen die ze wegplukken van een rechtstreekse concurrent in de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League. Jordan Bustin maakt de overstap van Club Luik. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06

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Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: Ferraro - Bustin

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Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 1-1 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 1-1 Uruguay Uruguay
Iran Iran 2-2 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 21:00 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

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