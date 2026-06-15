Verrassing: Union versterkt zich bij een club uit de Pro League

Union Saint-Gilloise heeft vanavond haar vierde zomertransfer officieel aangekondigd. Maar niet meteen degene die iedereen verwacht had.

Het begin van de zomermercato verloopt bijzonder onrustig bij Union. De clubleiding rondde al drie inkomende transfers af. In de defensie kwamen Nohim Chibani en Nikki Havenaar erbij, onder meer met de opdracht om een zekere Christian Burgess te doen vergeten, want die staat op het punt naar AA Gent te trekken. Bovendien worden er achterin nog extra uitgaande transfers verwacht. Op het middenveld haalden de Unionisten Ondrej Kricfalusi om voor de defensie het stof op te zuigen.

Ook aanvallend begint de kern stilaan vorm te krijgen. Terwijl de Roemeense aanvallende middenvelder Darius Olaru in de fase van de medische keuring zit, zorgde een andere en vooral onverwachte officiële aankondiging voor extra beweging in het Dudenpark.

Enkele minuten voor de aftrap van de match van de Rode Duivels kondigde de club namelijk de komst aan van Ilan Hurtevent, een 21-jarige rechtsbuiten die overkomt van KV Kortrijk. De speler maakte dit seizoen zijn eerste minuten in de Challenger Pro League bij de Kerels, nadat hij eerder ervaring ging opdoen bij Knokke in de Eerste Nationale. Hij komt uit een seizoen met 4 doelpunten en 3 assists in de Challenger Pro League.

Ilan Hurtevent gaat de Jupiler Pro League ontdekken, maar niet waar men hem verwachtte

De nieuwste aanwinst van Union zette zijn eerste stappen in het voetbal vlak bij de Franse grens, bij AS Baisieux. Daarna werkte hij zijn opleiding verder af bij Bergen en vervolgens bij Excel Mouscron, waar Kortrijk hem in 2022 oppikte.



"Ik ben heel blij met deze nieuwe stap in mijn carrière", reageert de jonge aanvaller enthousiast. "Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan het team en deel uit te maken van één van de beste clubs van België."