Brugse derby en topper in Antwerpen: wie fluit welke wedstrijd dit weekend?

Het seizoen is nog maar twee speeldagen ver, maar er is al de nodige commotie geweest over de arbitrage in ons land. Maar de trein dendert verder. De KBVB duidde opnieuw enkele ervaren namen aan voor de topaffiches, terwijl ook de VAR-teams voor elk duel vastliggen voor speeldag 3.

Speeldag 2 is nog maar pas achter de rug, of speeldag 3 staat al voor de deur. En dat zou ook wel eens een interessante wedstrijddag kunnen worden, al gaan we natuurlijk ook een aantal wedstrijden moeten missen door het Europees avontuur van diverse teams.

STVV, RSC Anderlecht en KAA Gent spelen op 27 augustus een belangrijk duel in de Europa League (STVV, Anderlecht) of Conference League (Gent) en worden daardoor komend weekend vrijgesteld, nadat ze het donderdag ook al opnemen in belangrijke duels.

Drie duels worden uitgesteld door Europees voetbal

En dus spelen STVV, Anderlecht en Gent dit weekend niet, waardoor we uiteindelijk maar twaalf in plaats van achttien teams in actie gaan zien komen. Daardoor wordt de aandacht op de wedstrijden die wél zullen doorgaan natuurlijk meteen heel wat groter.

Standard en La Louvière openen de debatten met een Waalse clash onder de leiding van Nathan Verboomen. Voor de Rouches is het een nieuwe kans om in eigen huis nog eens een belangrijke driepunter te kunnen bijschrijven om bovenaan te blijven meespelen.

Laforge krijgt de Brugse derby toegewezen

Het topduel van speeldag 3 is - omdat de clash tussen STVV en Union SG niet doorgaat - misschien wel Antwerp tegen Genk. The Great Old is goed aan het seizoen begonnen, terwijl Genk verrassend verloor van Zulte Waregem op speeldag 1. Aan Jasper Vergoote om deze clash in goede banen te leiden.





Nicolas Laforge heeft dan weer de wedstrijd tussen Club Brugge en Cercle Brugge gekregen. Michiel Allaerts fluit de wedstrijd tussen Zulte Waregem en SK Beveren, Jan Boterberg is ref van dienst in Charleroi - KV Mechelen en Bert Verbeke krijgt Lommel - Westerlo voorgeschoteld. Wie de inhaalwedstrijden op 2 en 3 september voor zijn rekening zal nemen wordt later gecommuniceerd.