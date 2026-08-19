Analyse Waarom Michy Batshuayi wel/niet terug naar Standard kon komen

Waarom Michy Batshuayi wel/niet terug naar Standard kon komen
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Michy Batshuayi keert deze zomer niet terug naar Standard. De spits, die 55 interlands en 27 doelpunten achter zijn naam heeft bij de Rode Duivels, kiest voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië. Hij zet zijn handtekening bij Abha Club, de promovendus op het hoogste niveau.

De naam van Batshuayi zong de voorbije maanden nochtans rond op Sclessin. Net zoals Axel Witsel was hij een speler van wie heel wat Standard-supporters droomden. Bij Eintracht Frankfurt zat de aanvaller op een zijspoor en een transfer leek financieel haalbaar, maar een terugkeer naar zijn opleidingsclub kwam nooit echt dichtbij.

De 32-jarige Batshuayi vond pas laat in de zomermercato een nieuwe bestemming. Abha Club betaalt naar verluidt ongeveer twee miljoen euro aan Frankfurt, maar vooral het persoonlijke contract gaf de doorslag. De voormalige spits van onder meer Standard, Chelsea en Fenerbahçe kan in Saudi-Arabië zijn Duitse loon naar verluidt meermaals vermenigvuldigen.

Terugkeer naar Standard kwam nooit dichtbij

Dat verklaart meteen waarom Standard geen realistische piste was. De Luikenaars zochten nog offensieve versterking, maar konden financieel niet op tegen het voorstel uit Saudi-Arabië. Batshuayi speelde sinds zijn blessure in december geen minuut meer in het eerste elftal van Frankfurt en trainde er zelfs mee met de U21, maar zijn naam bleef wel aantrekkelijk op de transfermarkt.

De interesse uit Saudi-Arabië was overigens niet nieuw. Al-Shabab, de voormalige club van Yannick Carrasco, had eerder al gesprekken aangeknoopt met de Belgische aanvaller. Uiteindelijk werd het dus Abha Club, waar Batshuayi een van de blikvangers moet worden van een opvallend ambitieuze transferzomer.

Abha haalt vijftien nieuwe spelers

Abha Club promoveerde vorig seizoen voor de derde keer in zijn geschiedenis naar de Saudi Pro League en pakte stevig uit op de transfermarkt. De club verwelkomde liefst vijftien nieuwkomers, doorgaans transfervrij of voor beperkte bedragen. Daardoor bleef er ruimte over om spelers aantrekkelijke salarissen voor te schotelen.

Naast Batshuayi werden ook Nabil Fekir, Abdou Diallo - bekend van onder meer Zulte Waregem, AS Monaco en Paris Saint-Germain - en doelman Donovan Léon, ex-Auxerre, aangetrokken. Voor een promovendus is dat een selectie met opvallend veel ervaring en bekende namen.

Spelen op meer dan 2.200 meter hoogte

Batshuayi trekt naar Abha, de hoofdstad van de provincie Asir in het zuidwesten van Saudi-Arabië. De stad ligt op meer dan 2.200 meter hoogte en geldt als een populaire vakantiebestemming voor vermogende Saudi's die tussen maart en oktober de extreme hitte elders in het land ontvluchten.

Wanneer Batshuayi zijn eerste minuten maakt voor Abha, wordt hij de negende Belg in de hoogste Saoedische afdeling. Yannick Carrasco verzamelde er al 70 wedstrijden, gevolgd door Koen Casteels (65), Jason Denayer (36), Gaëtan Coucke (32), Dino Arslanagic (24), Matteo Dams (19), Yassine El Ghanassy (17) en Ilombe Mboyo (13).

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