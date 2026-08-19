Akkoord in de maak: Anderlecht troeft Union SG en Standard af

De transfergeruchten rond Tawfik Bentayeb slepen ondertussen al meer dan een maand aan. Standard, Union SG en RSC Anderlecht roerden zich en dat leverde een intense en interessante strijd op om de handtekening van de voetballer. Anderlecht heeft nu een akkoord te strikken.

RSC Anderlecht, Union SG en Standard de Liège toonden de voorbije tijd alledrie interesse in dezelfde speler: Tawfik Bentayeb. Uiteindelijk is het nu toch RSC Anderlecht die finaal het pleit heeft gewonnen, al waren er momenten dat Standard en Union SG in polepositie lagen.

Dat Union SG nu zijn spits Promise David kwijt is en opnieuw meer geld te spenderen heeft aan Bentayeb? Dat lijkt niet meer meer te kunnen/zullen spelen in het verhaal, want er zou een akkoord zijn gevonden tussen Anderlecht en de club van Bentayeb.

Anderlecht staat heel dicht bij een toptransfer

We schreven eerder dat RSCA een bod had gedaan op Tawfik Bentayeb van Union Sportive Touarga. Daar is dat team ook op ingegaan en dus gaat het nu over de laatste punten en komma's die nog moeten worden gezet in het verhaal.

De speler zou heel dicht bij een overgang naar Anderlecht staan. Er is een overeenkomst tussen beide clubs voor een bedrag van 4 miljoen euro, plus bonussen. De Marokkaan zou nu enkel nog wachten op een werkvergunning om zijn transfer af te kunnen ronden.

'RSC Anderlecht heeft Tawfik Bentayeb helemaal beet'

RSC Anderlecht haalt zo een interessante speler in huis die we vorig seizoen zagen schitteren in de Ligue 2 bij Troyes. Daar was hij goed voor twintig doelpunten en zo zag hij zijn marktwaarde meer dan stijgen. Bentayeb staat onder contract bij de Marokkaanse club Union Touarga en is de afgelopen twee seizoenen telkens verhuurd.





In het seizoen 2023-2024 speelde hij voor Rodez, waar hij goed was voor 11 doelpunten (en één assist) in 30 wedstrijden. Bij Troyes ontplofte hij dan helemaal. Bentayeb wordt volgens Transfermarkt ondertussen al gewaardeerd op 8 miljoen euro en dus is het straf dat Anderlecht hem kan binnenhalen. Paars-wit zou zo'n vijf miljoen euro betalen voor de aanvaller.