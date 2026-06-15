'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

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Club Brugge gaat een zeer stevige transferzomer tegemoet. Rest de vraag welke spelers gaan blijven en welke spelers gaan vertrekken. Voor sommigen kunnen ze wel héél veel geld gaan vangen en zo kan het een ongeziene zomer worden.