Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Van Den Bosch - Lamouchi

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Van Den Bosch - Lamouchi
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 15/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Van Den Bosch - Lamouchi

OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

Met het aflopen van zijn contract bij Antwerp trekt Zeno Van Den Bosch (22) naar Union Berlin, dat vorig seizoen elfde werd in de Bundesliga. Een mooie uitdaging voor de voormalige U21-international, die de stap naar de Rode Duivels nooit heeft kunnen zetten. (Lees meer)

Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

In het Tunesische kamp is een drastische beslissing genomen na de zware nederlaag van afgelopen nacht tegen Zweden (5-1). Sabri Lamouchi is niet langer de bondscoach van de Adelaars van Carthago en zijn opvolger zou al klaarstaan. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 14/06

Meer nieuws

D-day! Vandaag weten we of de Rode Duivels er klaar voor zijn Live

D-day! Vandaag weten we of de Rode Duivels er klaar voor zijn

16:01
Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

16:00
Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Van Den Bosch - Lamouchi

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Van Den Bosch - Lamouchi

15:00
OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

15:00
1
WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK!

WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK!

14:30
Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

14:20
1
Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

13:55
Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

13:20
Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

12:51
13
Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

12:20
6
De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

12:00
1
'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

11:40
4
📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

11:21
1
Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

10:50
Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

10:25
6
Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

09:38
1
Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

09:25
4
Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

08:50
Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken" Interview

Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken"

08:20
Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

08:20
2
Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

08:00
1
Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

07:00
Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

06:30
1
Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

06:00
WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"

WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"

23:54
Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

23:00
3
"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen Opinie

"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen

22:30
Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

21:10
55
Het maakt Kompany gek, maar zijn speler nog meer: Duitser krijgt het zwaar op zijn heupen op WK

Het maakt Kompany gek, maar zijn speler nog meer: Duitser krijgt het zwaar op zijn heupen op WK

22:00
Nooit eerder vertoond op een WK: zo 'mag' Iran de Verenigde Staten binnen, Rode Duivels kijken mee

Nooit eerder vertoond op een WK: zo 'mag' Iran de Verenigde Staten binnen, Rode Duivels kijken mee

21:30
Undav & co helpen Duitsland aan stevig statement

Undav & co helpen Duitsland aan stevig statement

21:03
3
"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

21:00
Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

20:30
Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

20:00
"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 18:00 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 21:00 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was Jolige Joep Jolige Joep over Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken Bink65 Bink65 over OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen H.J. H.J. over Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte JaKu JaKu over Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken JaKu JaKu over Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan Andreas2962 Andreas2962 over 'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België' Goro Goro over 📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao Goro Goro over Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved