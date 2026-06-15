Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Van Den Bosch - Lamouchi

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 15/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Van Den Bosch - Lamouchi

OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

Met het aflopen van zijn contract bij Antwerp trekt Zeno Van Den Bosch (22) naar Union Berlin, dat vorig seizoen elfde werd in de Bundesliga. Een mooie uitdaging voor de voormalige U21-international, die de stap naar de Rode Duivels nooit heeft kunnen zetten. (Lees meer)

Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

In het Tunesische kamp is een drastische beslissing genomen na de zware nederlaag van afgelopen nacht tegen Zweden (5-1). Sabri Lamouchi is niet langer de bondscoach van de Adelaars van Carthago en zijn opvolger zou al klaarstaan. (Lees meer)