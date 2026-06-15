OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet
Foto: © photonews

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Na het aflopen van zijn contract bij Antwerp trekt Zeno Van Den Bosch (22) naar Union Berlin, dat vorig seizoen elfde werd in de Bundesliga. Een mooie uitdaging voor de voormalige U21-international, die de stap naar de Rode Duivels (nog?) niet heeft kunnen zetten.

Van Vincent Janssen tot Gyrano Kerk, met ook Dennis Praet en anderen: Royal Antwerp had op 30 juni 2026 een vijftiental spelers met een aflopend contract. Daar hoorde ook centrale verdediger Zeno Van Den Bosch bij, die wel deel uitmaakte van de nationale beloften, maar nooit de stap naar de Rode Duivels kon zetten.

Dat kwam door zijn prestaties die soms erg sterk waren, maar soms ook een pak minder. Ondanks enkele contacten tijdens de voorbije mercato’s kwam er ook nooit een transfer naar een van de vijf grote Europese competities. Volgens Transfermarkt zakte zijn marktwaarde van tien miljoen euro in het jaar van de dubbel naar acht en vervolgens naar zes miljoen euro. 

Zeno Van Den Bosch tekent bij Union Berlin

Dat maakte hem natuurlijk erg interessant voor kleinere clubs uit de G5: Van Den Bosch blijft een jong en talentvol profiel dat waarschijnlijk zijn topniveau nog niet bereikt heeft. Uiteindelijk was het de nummer elf uit de Bundesliga die hem binnenhaalde.

Het is nu officieel: Zeno Van Den Bosch is een nieuwe speler van Union Berlin. "Mijn periode bij Antwerp heeft me enorm gevormd, zowel bij de jeugd als vooral als jonge prof op hoog niveau. Daar zal ik de club altijd dankbaar voor zijn. Het was tijd om een nieuwe stap te zetten, en ik wilde dat heel graag bij Union Berlin doen", verklaarde Van Den Bosch in het bericht.

"Vanaf ons eerste gesprek had ik een heel goed gevoel, omdat de club staat voor eenheid, ontwikkeling en sterke waarden. Net in die omgeving wil ik blijven groeien. Ik kijk er echt naar uit om binnenkort het veld van het Stadion An der Alten Försterei op te stappen."

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