"Duiveltjesvoetbal": Grote kritiek, maar geschiedenis geeft Duivels hoop

Er was en is meteen veel kritiek op de Rode Duivels na de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Toch is er allerminst een man overboord op dit WK, want we kunnen nu "groeien in het toernooi" zoals dat dan heet.

De Rode Duivels raakten in hun eerste wedstrijd tegen Egypte niet verder dan een 1-1 gelijkspel. "Het is verrassend dat de Rode Duivels in de eerste helft zich de wet lieten dicteren. Waren ze toch een beetje gepakt door de warmte?", opende Imke Courtois de analyse bij Sporza.

"Egypte wilde meer winnen dan wij, leek het wel", pikte Radja Nainggolan in. "Ze wilden voor elke bal vechten. Ze hebben veel meer honger dan de Belgen." En wat met Wesley Sonck? "De match tegen Tunesië heeft ons zand in de ogen gestrooid. Ik ben ontgoocheld in wat we laten zien in balbezit."

Duiveltjesvoetbal volgens Radja Nainggolan

"Het tegendoelpunt was een beetje duiveltjesvoetbal, met iedereen naar dezelfde kant waar de bal is en dan heel veel ruimte aan de andere kant", was Nainggolan pittig. De Rode Duivels speelden dan ook meer als duiveltjes dan als echte Duivels.

Nog twee wedstrijden hebben de Belgen om een en ander recht te zetten. Gelukkig hebben ze alles nog (min of meer) in eigen handen in deze groep. Iran en Nieuw-Zeeland hebben momenteel net als België en Egypte één puntje in de groep.

Als de Belgen van Iran en Nieuw-Zeeland winnen én dat doen met meer doelpunten verschil dan Egypte doet, dan zijn ze nog steeds groepswinnaar. Ook 4 op 6 in een constructie waarbij Egypte dat doet en we met doelsaldo bovenaan komen is mogelijk.



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En dus is er nog veel mogelijk. Maar het is niet meteen goed dat je in een groepswedstrijd tegen Egypte voor Brandon Mechele moet kiezen als beste Rode Duivel en je ook je doelman nog een paar goede reddingen moet zien doen om erger te voorkomen.

Geschiedenis geeft de burger moed

Om te beginnen: een Wereldkampioen wint niet meteen altijd per definitie zijn eerste wedstrijd. Integendeel zelfs: de voorbije keren was het zelfs schering en inslag dat het niet gebeurde. Een wereldkampioen met 9 op 9 in zijn kwalificatiegroep is ook eerder een uitzondering dan de regel.

In 2022 werd Argentinië wereldkampioen en zij begonnen hun toernooi met een 1-2 nederlaag tegen Saoedi-Arabië. Ondanks een snelle strafschopgoal van Messi gingen de Argentijnen dus nog kopje onder tegen de verrassing van die eerste speeldag.

Het kan nog voor de Rode Duivels

Vier jaar daarvoor had Frankrijk pas in de slotfase afstand kunnen nemen van Australië op de eerste speeldag, in 2014 maakte Duitsland meteen indruk en in 2010 begon wereldkampioen Spanje met een 0-1 nederlaag tegen Zwitserland aan het toernooi en moest het tegen Chili op de derde speeldag absoluut tot het gaatje.

De laatste keer dat een wereldkampioen 9 op 9 pakte in de groepsfase is al geleden van 2002 met Brazilië in Zuid-Korea en Japan. Al moesten ook zij toen in de eerste wedstrijd een achterstand goedmaken tegen het verrassende Turkije. Om maar te zeggen: een eerste mindere wedstrijd hoeft niet meteen reden tot paniek zijn.